Suzana Alves, ex-Tiazinha, passa por cirurgia e médico explica: 'Deformava'

A atriz e palestrante Suzana Alves, conhecida por ter interpretado a Tiazinha, passou por uma cirurgia para remover as próteses de silicone dos seios. Na manhã desta terça-feira, 8, o médico responsável pelo procedimento, Dr. Gilberto Pereira, apareceu em um vídeo nas redes sociais para mostrar o estado das próteses antes da retirada e explicar os riscos envolvidos.

"[Ela] estava com uma contratura capsular, a cápsula que estava envolvendo a prótese estava mais endurecida e deformava a prótese do lado direito. Do lado esquerdo também tinha contratura, e a hora que a gente abriu a cápsula tinha a ruptura".

Ao mostrar a situação das próteses, a atriz alertou: "Viu, o perigo do silicone? Olha o perigo, é impressionante!", falou enquanto segurava duas réplicas de próteses.

Suzana Alves - Foto: Reprodução / Instagram

Pós operatório

Nesta segunda-feira, 7, Suzana Alves mostrou fotos no pós-operatório e contou que está feliz com sua decisão de se livrar as próteses. "Esperei muito por esse momento, chegou!!! Livre de qualquer máscara que me impedia de viver de verdade, sem dores, sem queimações, sem inflamações, sem superficialidade , sem aparências, liberta!!! vida real!!! Natural novamente!!! Obrigada Senhor!!! Depois posto tudo e conversaremos mais sobre esse momento memorável em minha vida!!! MUITO OBRIGADA POR TODAS AS ORAÇÕES DE CADA UM DE VOCÊS!!! A cirugia foi um sucesso!!!", disse ela.

Separação

Ainda nos últimos dias, Suzana Alves compartilhou um depoimento sobre o fim do casamento com o ex-tenista Flávio Saretta. Ela falou apenas sobre estar passando pelo divórcio, mas não revelou mais detalhes sobre o motivo do fim do relacionamento.

Suzana e Saretta oficializaram a união em 2010 e sempre compartilharam publicamente valores ligados à fé, respeito e família. Ao longo dos anos, o casal preferiu manter a vida íntima longe de forma discreta.

