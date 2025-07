Suzana Alves, ex-Tiazinha, exibe foto no pós-operatório: ‘Natural novamente’

Recém-separada, Suzana Alves passou por cirurgia plástica e comemorou a conquista: ‘Livre de qualquer máscara'

A atriz e palestrante Suzana Alves, ex-Tiazinha, voltou às redes sociais após passar por uma cirurgia para remover as próteses de silicone dos seios. Ela mostrou fotos no pós-operatório e contou que está feliz com sua decisão de se livrar as próteses.

"Esperei muito por esse momento, chegou!!! Livre de qualquer máscara que me impedia de viver de verdade, sem dores, sem queimações, sem inflamações, sem superficialidade , sem aparências, liberta!!! vida real!!! Natural novamente!!! Obrigada Senhor!!! Depois posto tudo e conversaremos mais sobre esse momento memorável em minha vida!!! MUITO OBRIGADA POR TODAS AS ORAÇÕES DE CADA UM DE VOCÊS!!! A cirugia foi um sucesso!!!", disse ela.

Inclusive, a morena compartilhou um trecho bíblico para ilustrar este momento de sua vida. "“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo”.

2 Coríntios 5:7", escreveu.

O anúncio da separação

A atriz e palestrante Suzana Alves, conhecida por ter interpretado a personagem Tiazinha no passado, está em processo de separação. Nesta quarta-feira, 2, ela compartilhou um depoimento sobre o fim do casamento com o ex-tenista Flávio Saretta.

Ela falou apenas sobre estar passando pelo divórcio, mas não revelou mais detalhes sobre o motivo do fim do relacionamento. "Por respeito à nossa história e, principalmente, por respeito a mim, decidi tornar pública essa informação de forma transparente, mas sem abrir espaço para julgamentos ou especulações. Quem conhece a minha história sabe o quanto eu sonhei em ter uma família. Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais deixei tudo para trás. Mas, infelizmente, existem coisas que fogem do nosso controle, e precisamos aceitar e seguir em frente”, disse ela.

E completou: "Diante de muitas mensagens de carinho e preocupação que venho recebendo, vou compartilhar com vocês que estou passando por um momento delicado da minha vida: estou em uma jornada de separação. Sigo em paz, com a mesma fé no meu Deus e como coração fortalecido pelo amor daqueles que me cercam. Agradeço imensamente a todos que me acompanham e torcem por mim. Continuo caminhando na dependência de Deus, com os meus mais valiosos presentes: Felipe e Benjamin, meus filhos amados, minha herança, meu legado, meu bem maior! Somos eu e eles, juntos, seguindo com amor, coragem e esperança. Com carinho, Suzana Alves”.

