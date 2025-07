Solteiro, Zé Felipe surge só de toalha em nova selfie

Solteiro há alguns meses, o cantor Zé Felipe mostra o seu lado ‘sensual' ao compartilhar selfie após o banho nas redes sociais

O cantor Zé Felipe, de 27 anos, está soltinho na pista! Solteiro desde que se separou da influencer Virginia Fonseca, ele colocou o seu lado ‘biscoiteiro’ para jogo nas redes sociais.

O artista esbanjou sensualidade ao aparecer só com a toalha amarrada na cintura após sair do banho. Com sorrisão no rosto, ele caprichou na pose para mostrar sua beleza e as várias tatuagens no corpo.

Desde que se separou, Zé Felipe tem passado o seu tempo na companhia dos filhos e também sozinho em sua nova mansão, além das viagens para shows pelo Brasil. Inclusive, ele tem aparecido mais frequentemente nas redes sociais para interagir com os fãs.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

