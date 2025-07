Simone Mendes impressiona ao renovar o visual e surgir com nova versão

Com o visual renovado, cantora Simone Mendes impressiona ao exibir sua nova versão; artista apareceu com fios mais iluminados

A cantora Simone Mendes renovou o visual e impressionou ao exibir sua nova versão. Sem mudar radicalmente, a famosa apareceu com os cabelos mais iluminados e contrastados. Claro que o resultado rendeu vários elogios para a artista.

"Um beijo da Simone Mendes para quem amou essa versão. Raiz com contraste e pontas super iluminadas", contou o profissinal sobre o efeito realizado nas madeixas da irmã de Simaria Mendes, que também mudou seu corte de cabelo recentemente.

Nos comentários da publicação, os internautas reagiram ao verem a cantora toda produzida. "Uau maravilhosona!", disse Carol Peixinho. "Amei", aprovaram outros.

Confira o novo visual de Simone Mendes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A N T O N I O F E L I P E ® (@antoniofelipes)

Por que Simone e Simaria se separaram?

Simone e Simaria foram uma das duplas de maior sucesso da música brasileira. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelaram os bastidores da decisão. Recentemente, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou.

Leia também: No aniversário de Simone Mendes, Simaria Mendes aparece e se declara: 'Amo'