Simone Mendes faz cirurgia no rosto e mostra a cicatriz

Depois de passar por cirurgia plástica nas pernas, Simone Mendes revela que retirou algo que a incomodava no rosto. Saiba o que é

A cantora Simone Mendes passou por outra cirurgia plástica. Depois de revelar que operou as pernas para remover o excesso de pele, ela contou que também mexeu em um detalhe do rosto.

Por meio dos stories, a artista mostrou uma cicatriz perto da raiz do cabelo na região da testa. Ela contou que fez um procedimento com corte na testa para puxar a pele em excesso na região das pálpebras.

Simone contou que optou pelo procedimento na testa porque não queria fazer a blefaroplastia, que é feita nas pálpebras dos olhos. "Eu tinha uma pelezinha caída aqui (pálpebra) e para não fazer aquela blefaroplastia, a gente puxou aqui (testa) um pouquinho e resolveu. Estava bem caidinho. Amei", disse ela.

Simone mostra cicatriz na testa - Foto: Reprodução / Instagram

Por que Simone Mendes fez cirurgia?

Em vídeo compartilhado nesta quinta-feira, 30, a cantora Simone Mendes explicou por que decidiu realizar o procedimento. "Eu tinha uma flacidez terrível. Não adianta, academia não vai adiantar, o fato de perder peso, fora as estrias que eu adquiri, fizeram que a firmeza da pele não voltasse", detalhou.

"Tem mais ou menos uns dois anos que eu venho tentando me organizar para fazer todos os detalhes que precisam ser feitos no meu corpo, para que fique tudo harmônico", declarou."Peguei 12 dias de folga, e vou pegar um pouquinho mais depois do Carnaval, que são os 'respiros' que eu tenho ao longo do ano por conta do trabalho".

Simone Mendes responde sobre silicone no bumbum

No último dia 15 Simone Mendes abriu uma caixinha de perguntas por meio dos stories de seu perfil no Instagram e respondeu um internauta sobre a artista ter colocado silicone no bumbum.

"É verdade que você tem silicone no bumbum?", quis saber a pessoa. Confira a resposta!

