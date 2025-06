Simaria Mendes provoca com fotos ousadas em rara aparição; veja

Com look 'quase caindo', Simaria Mendes provoca ao fazer pose para as fotos e arranca elogios dos internautas ao 'reaparecer'

A cantora Simaria Mendes chamou a atenção com um novo clique poderoso em sua rede social. Neste domingo, 29, a famosa compartilhou uma foto usando um vestido ousado e não passou despercebia ao quase tirar a peça.

Com o look cheio de atitude, a artista fez fotos provocantes e arrancou elogios dos internautas. Afinal, desde o fim de sua dupla com Simone Mendes, a musa faz raras aparições e não surge com frequência como fazia antes de se afastar dos palcos.

"Maravilhosa", escreveram vários fãs. "Volta com tudo, Simaria", pediram outros o seu retorno. "Linda demais essa mulher", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Simaria Mendes comemorou seu aniversário ao lado da família e, além de aparecer com os filhos, ela ainda surgiu com Simone Mendes, o cunhado e os sobrinhos. Para a ocasião intimista em casa, ela apostou em um bolo clássico.

Por que Simone e Simaria se separaram?

Simone e Simaria foram uma das duplas de maior sucesso da música brasileira. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelaram os bastidores da decisão. Recentemente, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou.

