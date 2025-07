Simaria Mendes esbanja beleza ao surgir com biquíni elegante

De biquíni elegante, Simaria Mendes esbanja corpaço escultural em rara aparição e impressiona com seu físico atual; veja as fotos

A cantora Simaria Mendes chamou a atenção ao compartilhar fotos curtindo um dia de sol em grande estilo. Nesta quarta-feira, 16, a famosa postou cliques em seus stories usando roupa de banho e não passou despercebida.

Vestindo um biquíni elegante, composto por top sem alça e calcinha de cintura alta, a irmã de Simone Mendes exibiu seu físico atual de forma deslumbrante. Além das peças, ela colocou uma saída de praia clara e óculos escuros.

Sorridente e fazendo pose, Simaria fez a rara aparição mostrando que está feliz e contente. Os registros foram feitos em um dia com os filhos.

Dias atrás, a artista chamou a atenção ao surgir em um vídeo mudando o visual. Ainda nas últimas semanas, Simaria Mendes comemorou seu aniversário ao lado da família e, além de aparecer com os filhos, ela ainda surgiu com Simone Mendes, o cunhado e os sobrinhos. Para a ocasião intimista em casa, ela apostou em um bolo clássico.

Por que Simone e Simaria se separaram?

Simone e Simaria foram uma das duplas de maior sucesso da música brasileira. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelaram os bastidores da decisão. Recentemente, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou.

