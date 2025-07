Simaria Mendes corta o cabelo e exibe o resultado em rara aparição

Afastada dos palcos desde o fim da dupla com Simone Mendes, Simaria Mendes corta seus longos cabelos e exibe o resultado; veja como ficou

A cantora Simaria Mendes renovou o visual e mostrou o resultado em um vídeo na rede social. Fazendo raras aparições desde que terminou a dupla com Simone Mendes, a famosa chamou a atenção ao mostrar seu novo cabelo neste domingo, 13.

Com o cabeleireiro responsável pelo corte, a artista contou que seus fios são naturais e que são longos de verdade, não usando mega hair. Simaria então deixou o profissional fazer um repicado e tirar um pouco do comprimento.

"Vocês votaram, eu obedeci… e cortei! Obrigada Mario Henrique pelo corte impecável e à equipe por todo o cuidado. Apaixonada pelo resultado", compartilhou a mudança suave. Nos comentários, os internautas admiraram a cantora. "Linda", escreveu Claudia Leitte. "Ficou perfeita, amei a leveza do corte", opinaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Simaria Mendes comemorou seu aniversário ao lado da família e, além de aparecer com os filhos, ela ainda surgiu com Simone Mendes, o cunhado e os sobrinhos. Para a ocasião intimista em casa, ela apostou em um bolo clássico.

Por que Simone e Simaria se separaram?

Simone e Simaria foram uma das duplas de maior sucesso da música brasileira. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelaram os bastidores da decisão. Recentemente, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou.

