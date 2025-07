Sheron Menezzes exibe corpo escultural durante passeio de barco: 'Perfeição'

A atriz Sheron Menezzes ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos sua viagem ao lado do filho e amigos

Sheron Menezzes agitou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 1°, ao compartilhar uma sequência de cliques esbajando todo sua beleza natural durante uma viagem.

Atriz está em Parintins, no Amazonas, acompanhada do filho, Benjamin, de sete anos, fruto de seu relacionamento com Saulo Bernard, e alguns amigos, e chamou a atenção ao exibir seu corpo escultural durante um passeio de barco.

Para o momento de lazer, Sheron apostou em um biquíni florido com as cores vermelho, laranja, verde e amarelo. "Sol, rio, filho, amigos… o coração fica até calmo", escreveu ela na legenda da publicação.

O post recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas: "Muito linda", disse a atriz Juliana Alves. "Ela é maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Linda e bela", comentou outra. "Perfeição", falou um fã.

Vale lembrar que Sheron Menezzes está longe das novelas desde 2023, quando interpretou a personagem Solange, mais conhecida como Sol, em Vai Na Fé, da TV Globo. Na época, ela celebrou sua primeira protagonista. "É de extrema importância você assistir a um produto e falar: 'Nossa como eu me identifico'. Com a pessoa, com o cabelo, com a cor, com a roupa, com a religião, é muito importante essa identificação, e a novela vai trazer isso pra gente. Estávamos precisando disso", disse ela ao gshow.

Confira:

Sheron Menezzes encanta ao mostrar momento de lazer com o filho

No último dia 26, Sheron Menezzes encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns registros ao lado de seu filho, Benjamin, de sete anos, fruto de seu casamento com Saulo Bernard. A atriz aproveitou o dia de TBT para recordar um momento de lazer com o herdeiro durante o último fim de semana.

Em alguns registros, a famosa e o herdeiro aparecem aproveitando o dia na praia, depois, ela mostrou o pequeno andando de bicicleta. Além disso, Sheron também mostrou um piquenique ao lado de alguns amigos e sua ida ao teatro. "#tbt do final de semana com meu passarinho", escreveu a artista na legenda da publicação. Veja as fotos!

Leia também:Sheron Menezzes impressiona ao postar fotos com a mãe: 'Lindas'