Sandy faz rara aparição de biquíni ao exibir foto do seu carnaval

Magérrima, a cantora Sandy surpreendeu os fãs ao mostrar uma foto só de biquíni durante álbum de imagens de como curtiu o feriado do carnaval

A cantora Sandy vive o seu ano sabático de forma tranquila e repleta de momentos de lazer. Tanto que, no feriado do carnaval, ela foi curtir a natureza. A estrela abriu um álbum de fotos nas redes sociais para revelar o que fez ao fugir da folia e surpreendeu os fãs com uma foto apenas de biquíni.

Nas fotos, a artista apareceu se divertindo em um rio tranquilo enquanto praticava stand up paddle. Em um momento, ela sentou na prancha e foi fotografada por alguém que viajava com ela. Na imagem, ela exibiu sua boa forma ao aparecer com modelito de banho.

“Meu carnaval…”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Sandy está longe dos palcos desde junho de 2024, quando encerrou a sua turnê da carreira solo. Há poucas semanas, ela fez uma pausa no ano sabático para se apresentar no Big Brother Brasil ao lado de Chitãozinho, Xororó e Junior.

Sandy exibe foto inédita só de biquíni no meio da natureza - Foto: Reprodução / Instagram

Sandy completou 42 anos em janeiro

No dia 28 de janeiro de 2025, Sandy completou 42 anos e recebeu inúmeras mensagens de carinho nas redes sociais. Em sua conta no Instagram, a cantora fez questão de compartilhar uma foto em que aparece sozinha e agradeceu por todo o carinho.

"Inaugurando os 42 com muito amor, alegria e fé na vida. Que meus olhos estejam sempre abertos para as belezas do mundo. Recebi tantas homenagens lindas hoje, tanto carinho… Estou feliz! Obrigada a todos que, de alguma maneira, se fizeram presentes no meu dia. Amo vocês", escreveu ela na legenda da publicação.

