Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Ricardo Macchi, o Cigano Igor, exibe antes e depois da harmonização facial
Beleza / Harmonização facial

Ricardo Macchi, o Cigano Igor, exibe antes e depois da harmonização facial

Rejuvenesceu! Internautas elogiam o resultado da harmonização facial do ator Ricardo Macchi, que ficou conhecido pelo personagem Cigano Igor em Explode Coração

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 18h19

Ricardo Macchi em imagem antes da harmonização facial
Ricardo Macchi em imagem antes da harmonização facial - Foto: Reprodução / SBT

O ator Ricardo Macchi passou pela harmonização facial e mostrou o resultado da transformação no programa Fofocalizando, do SBT, nesta sexta-feira, 29. O artista surpreendeu a todos com o resultado, que ficou natural e apenas aliviou as marcas do tempo em seu rosto.

O artista exibiu o antes e depois da mudança em seu rosto e contou que adorou o resultado. "Adorei. O segredo é sutileza, ir dentro do que é necessário. Com o tempo a gente precisa de retoque, e as doutoras acertaram”, afirmou.

Nas redes sociais, os fãs também aprovaram a harmonização dele e fizeram elogios. “Ficou ótimo”, disse um seguidor. “Rejuvenesceu 20 anos, muito bom”, afirmou outro. “Nossa! Perfeito”, declarou mais um. “Ficou bem natural”, escreveu outro.

Antes e depois de Ricardo Macchi - Foto: Reprodução / Fofocalizando, SBT
Antes e depois de Ricardo Macchi - Foto: Reprodução / Fofocalizando, SBT

Trajetória de Ricardo Macchi

Ricardo Macchi estreou na TV em 1995 no sucesso da Globo, Explode Coração. Na sequência, participou de Por Amor (1997), Meu Bem Querer (1998) e Malhação. Em 2002, integrou o elenco do reality Casa dos Artistas 2, do SBT. 

Entre 2004 e 2008, atuou na Record em Metamorphoses, Caminhos do Coração e Os Mutantes, esta, sua última novela. Em 2012, retornou à Globo em Aventuras do Didi e fez participações em programas humorísticos. Depois desse ciclo, concentrou-se em aparições pontuais na TV, esquetes de humor e projetos nos palcos.

Fora da ficção, concorreu a deputado federal pelo Rio Grande do Sul em 2014, pelo PTB, mas não foi eleito. Nos anos seguintes, seguiu com trabalhos pontuais como ator e produtor cultural, além de peças de teatro e participações eventuais na TV. Mais recentemente, alternou presença em eventos, campanhas e iniciativas ligadas à produção cultura.

Luta da esposa de Ricardo Macchi

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, Ricardo Macchi, de 55 anos, se emocionou ao abrir o coração sobre o tratamento de câncer de sua mulher, Juliana Arrais. Na conversa, o ator retomou o percurso do casal desde o diagnóstico até as etapas de reabilitação.

Durante a conversa, o ator relatou cirurgias e procedimentos realizados por Juliana e a evolução do caso. “Ela teve a bênção de Deus de realizar um transplante de mamilo bem‑sucedido e alcançar a cura. Ainda está em tratamento, mas superou. Fez quatro cirurgias, mas superou. E eu virei um homem que eu nunca fui”, disse, às lágrimas. Em seguida, narrou o impacto do tratamento na rotina da família e a necessidade de adaptação diária.

Macchi contou que a esposa perdeu os cabelos e passou pela retirada dos seios antes das etapas de reconstrução. Segundo ele, o acompanhamento segue com equipe médica e consultas periódicas. 

