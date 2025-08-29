Ricardo Macchi, o Cigano Igor, exibe antes e depois da harmonização facial

Rejuvenesceu! Internautas elogiam o resultado da harmonização facial do ator Ricardo Macchi, que ficou conhecido pelo personagem Cigano Igor em Explode Coração
O ator Ricardo Macchi passou pela harmonização facial e mostrou o resultado da transformação no programa Fofocalizando, do SBT, nesta sexta-feira, 29. O artista surpreendeu a todos com o resultado, que ficou natural e apenas aliviou as marcas do tempo em seu rosto.
O artista exibiu o antes e depois da mudança em seu rosto e contou que adorou o resultado. "Adorei. O segredo é sutileza, ir dentro do que é necessário. Com o tempo a gente precisa de retoque, e as doutoras acertaram”, afirmou.
Nas redes sociais, os fãs também aprovaram a harmonização dele e fizeram elogios. “Ficou ótimo”, disse um seguidor. “Rejuvenesceu 20 anos, muito bom”, afirmou outro. “Nossa! Perfeito”, declarou mais um. “Ficou bem natural”, escreveu outro.
Ver essa foto no Instagram
Gente, olha esse resultado! Ficou incrível! #FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/WreFyGpJrz— Fofocalizando (@pfofocalizando) August 29, 2025
Gente, estamos chocados com esse resultadooo! #FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/kp1bduOkQW— Fofocalizando (@pfofocalizando) August 29, 2025
Ricardo Macchi estreou na TV em 1995 no sucesso da Globo, Explode Coração. Na sequência, participou de Por Amor (1997), Meu Bem Querer (1998) e Malhação. Em 2002, integrou o elenco do reality Casa dos Artistas 2, do SBT.
Entre 2004 e 2008, atuou na Record em Metamorphoses, Caminhos do Coração e Os Mutantes, esta, sua última novela. Em 2012, retornou à Globo em Aventuras do Didi e fez participações em programas humorísticos. Depois desse ciclo, concentrou-se em aparições pontuais na TV, esquetes de humor e projetos nos palcos.
Fora da ficção, concorreu a deputado federal pelo Rio Grande do Sul em 2014, pelo PTB, mas não foi eleito. Nos anos seguintes, seguiu com trabalhos pontuais como ator e produtor cultural, além de peças de teatro e participações eventuais na TV. Mais recentemente, alternou presença em eventos, campanhas e iniciativas ligadas à produção cultura.
Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, Ricardo Macchi, de 55 anos, se emocionou ao abrir o coração sobre o tratamento de câncer de sua mulher, Juliana Arrais. Na conversa, o ator retomou o percurso do casal desde o diagnóstico até as etapas de reabilitação.
Durante a conversa, o ator relatou cirurgias e procedimentos realizados por Juliana e a evolução do caso. “Ela teve a bênção de Deus de realizar um transplante de mamilo bem‑sucedido e alcançar a cura. Ainda está em tratamento, mas superou. Fez quatro cirurgias, mas superou. E eu virei um homem que eu nunca fui”, disse, às lágrimas. Em seguida, narrou o impacto do tratamento na rotina da família e a necessidade de adaptação diária.
Macchi contou que a esposa perdeu os cabelos e passou pela retirada dos seios antes das etapas de reconstrução. Segundo ele, o acompanhamento segue com equipe médica e consultas periódicas.
