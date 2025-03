Regina Volpato esbanja beleza ao celebrar 57 anos em praia paradisíaca

Aproveitando a vida após saída do SBT, Regina Volpato esbanja curvas esculturais e muita beleza em praia no México; veja as fotos

A apresentadora Regina Volpato está comemorando a chegada de seus 57 anos nesta quinta-feira, 06. Longe da televisão desde o fim do programa Chega Mais, do SBT, a famosa está fazendo mais uma viagem especial.

Para celebrar seu aniversário, depois de curtir o Carnaval, a comunicadora foi para Riviera Maya, no México. Em um resort de luxo, ela apareceu deslumbrante e esbanjou beleza ao surgir na praia dando um mergulho.

De biquíni vermelho, Regina Volpato surgiu plena nas águas cristalinas. "57 anos hoje muito feliz!", escreveu a apresentadora ao compartilhar com seus seguidores os registros encantadores.

É bom lembrar que, no dia 6 de dezembro, ela se despediu do Chega Mais. O programa teve seu fim anunciado no mesmo dia e ao vivo, pegando os telespectadores de surpresa. A apresentadora já havia revelado recentemente que não continuaria no SBT.

Regina Volpato revela se possui planos de retornar às telinhas

Dona de uma longa carreira na TV, Regina Volpato está aproveitando bastante sua nova fase fora das telinhas. Em 2024, a apresentadora deixou de ser vista diariamente pelos telespectadores com o fim do programa 'Chega Mais', do SBT. Desde então, a famosa tem se dedicado à criação de conteúdos nas redes sociais.

Em entrevista ao UOL, Regina abriu o jogo sobre um possível retorno à televisão: " Não faz parte dos meus planos mesmo . Fui muito feliz, me diverti, fiz amigos. Estou na fase de viver desafios", declarou ela, descartando a chance de uma volta.

"Eu me achei no entretenimento. O ‘Caso de Família’ foi muito especial. Foi uma virada na minha vida pessoal e na minha vida profissional", acrescentou a apresentadora, que esteve no comando da extinta atração do SBT de 2004 a 2009.

Ao comentar sobre a fase atual de sua carreira, a famosa não esconde o quanto está alegre: "Estou muito feliz! Me sentindo muito desafiada, produzindo coisas para as redes sociais. Dizem que o ano começa só depois do Carnaval, o meu já começou no dia primeiro de janeiro", disse Regina Volpato.