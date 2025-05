Rebeca Andrade ostenta corpo escultural em meio à natureza: 'Como é linda'

A ginasta Rebeca Andrade chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos curtindo o dia na natureza

Rebeca Andrade arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 13, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural durante um momento de lazer.

A ginasta aproveitou o dia ensolarado para passear na natureza e ostentou seu corpo sarado ao posar usando um biquíni branco.

A publicação chamou a atenção dos internautas, que rapidamente encheram o post de elogios. "Que gata", comentou a ginasta Lorrane Oliveira. "Como é linda", afirmou uma seguidora. "Musa", escreveu outra. "Deus tem seus preferidos sim", brincou uma fã. "Maravilhosa", falou mais uma.

Em recente entrevista à Revista CARAS, Rebeca revelou como lida com os desafios da fama. "(...) Minha família sempre mantém meu pé no chão, mostrando o orgulho e o apoio que eles me dão. Isso me mantém sempre no eixo para ser quem eu sou, para não deixar nada me deslumbrar, entendendo a importância das conquistas que tenho, mas para permanecer sendo a Rebeca, porque é assim que me vejo", disse ela.

Confira:

Rebeca Andrade é primeira brasileira a ganhar 'Oscar do Esporte'

A ginasta Rebeca Andrade conquistou mais um prêmio durante a cerimônia do Prêmio Laureus, em Madri, na Espanha. Ela ganhou o troféu na categoria 'Retorno do Ano' e se tornou a primeira brasileira da história a vencer o 'Oscar do Esporte', que completa 25 edições. Após três cirurgias no joelho e uma volta triunfal aos pódios nos Jogos Olímpicos de Paris, a atleta se emocionou ao receber a estatueta do pentacampeão mundial Cafu.

"Eu me sinto muito feliz e honrada por receber meu primeiro Laureus. Estou orgulhosa, me sinto abençoada pela equipe que tenho e pela família que eu tenho. Eles acreditaram em mim mesmo quando eu não acreditava. (...) Fico feliz de ser uma grande referência para as gerações que estão vindo e para pessoas em geral, de força, de mostrar que a gente pode alcançar os nossos objetivos, independentemente do lugar de onde a gente tenha vindo", disse ela. Confira!

