Rebeca Andrade impressiona ao mostrar corpo sarado em dia de piscina

A ginasta Rebeca Andrade arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar foto mostrando seu corpo sarado; confira

Rebeca Andrade agitou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 7, ao compartilhar um carrossel mostrando como aproveitou suas últimas semanas.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a ginasta aparece ostentando seu corpo sarado ao surgir com um biquíni preto enquanto curte o dia na piscina. Além disso, ela também mostrou imagens treinando, com seus animais de estimação, em gravação, de paisagens, entre outras.

"No lugar certo, você brilha diferente!", escreveu a atleta na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Linda", disse uma seguidora. "E como brilha", afirmou outra. "Eita coisa linda, esse sorriso perfeito que ilumina tudo, amo", falou uma fã. "Musa", comentou Daniele Hypolito.

Recentemente, Rebeca chamou a atenção ao abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias. Ela viajou de férias para a Espanha e aproveitou para realizar um passeio de barco. Nos cliques publicados no feed, a atleta esbanja beleza e seu corpo escultural ao posar usando um biquíni preto e branco. Além disso, ela mostrou que estava acompanhada das jogadoras de vôlei Gabriela Guimarães e Juliana Paes Filippelli. "Dumpzin com elas!", disse na ocasião.

Rebeca Andrade posa de biquíni - Foto: Instagram

Trajetória de Rebeca Andrade

Início precoce e superação

Rebeca Rodrigues de Andrade nasceu em Guarulhos, São Paulo, em 8 de maio de 1999. Desde os quatro anos, iniciou sua trajetória na ginástica artística em projetos sociais. Aos 10 anos, mudou-se para Curitiba e, posteriormente, para o Rio de Janeiro, onde ingressou no Clube de Regatas do Flamengo, clube que representa até hoje.

Carreira internacional

Sua estreia internacional ocorreu em 2012, no Campeonato Pan-Americano, onde conquistou medalhas de ouro no individual geral, salto e solo, além de bronze na trave. Em 2013, obteve ouro no salto e nas barras assimétricas no Campeonato Sul-Americano Júnior e bronze no individual geral.

Lesões e retorno

Em 2014, uma fratura no dedão do pé a impediu de participar dos Jogos Olímpicos da Juventude. Contudo, em 2015, estreou nas competições adultas internacionais, conquistando medalha de bronze nas barras assimétricas na Copa do Mundo de Ljubljana. Em 2016, após uma cirurgia no joelho, retornou às competições, conquistando cinco medalhas nas etapas da Copa do Mundo e competindo nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Conquistas olímpicas

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Rebeca fez história ao conquistar a prata no individual geral e o ouro no salto, tornando-se a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica na ginástica artística.

Em Paris 2024, ampliou suas conquistas, tornando-se a maior medalhista olímpica do Brasil com um total de seis medalhas: ouro no solo, prata no individual geral e no salto, e bronze por equipes.

Reconhecimento internacional

Em 2025, Rebeca recebeu o Prêmio Laureus, considerado o "Oscar do Esporte", na categoria Melhor Retorno do Ano, tornando-se a primeira mulher brasileira a ser laureada com o prêmio.

Legado e inspiração

Rebeca Andrade é reconhecida não apenas por suas conquistas esportivas, mas também por sua trajetória de superação e dedicação. Sua história inspira jovens atletas e representa um símbolo de perseverança e excelência no esporte brasileiro.

