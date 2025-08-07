Rebeca Andrade impressiona ao mostrar corpo sarado em dia de piscina

A ginasta Rebeca Andrade arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar foto mostrando seu corpo sarado; confira
Rebeca Andrade agitou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 7, ao compartilhar um carrossel mostrando como aproveitou suas últimas semanas.
Nas fotos postadas no feed do Instagram, a ginasta aparece ostentando seu corpo sarado ao surgir com um biquíni preto enquanto curte o dia na piscina. Além disso, ela também mostrou imagens treinando, com seus animais de estimação, em gravação, de paisagens, entre outras.
"No lugar certo, você brilha diferente!", escreveu a atleta na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Linda", disse uma seguidora. "E como brilha", afirmou outra. "Eita coisa linda, esse sorriso perfeito que ilumina tudo, amo", falou uma fã. "Musa", comentou Daniele Hypolito.
Recentemente, Rebeca chamou a atenção ao abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias. Ela viajou de férias para a Espanha e aproveitou para realizar um passeio de barco. Nos cliques publicados no feed, a atleta esbanja beleza e seu corpo escultural ao posar usando um biquíni preto e branco. Além disso, ela mostrou que estava acompanhada das jogadoras de vôlei Gabriela Guimarães e Juliana Paes Filippelli. "Dumpzin com elas!", disse na ocasião.
Confira:
Ver essa foto no Instagram
Início precoce e superação
Carreira internacional
Lesões e retorno
Conquistas olímpicas
Reconhecimento internacional
Legado e inspiração
