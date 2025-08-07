CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Beleza
  2. Rebeca Andrade impressiona ao mostrar corpo sarado em dia de piscina
Beleza / UAU

Rebeca Andrade impressiona ao mostrar corpo sarado em dia de piscina

A ginasta Rebeca Andrade arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar foto mostrando seu corpo sarado; confira

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 17h55 - Atualizado às 18h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Rebeca Andrade
Rebeca Andrade - Foto: Reprodução/Instagram

Rebeca Andrade agitou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 7, ao compartilhar um carrossel mostrando como aproveitou suas últimas semanas. 

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a ginasta aparece ostentando seu corpo sarado ao surgir com um biquíni preto enquanto curte o dia na piscina. Além disso, ela também mostrou imagens treinando, com seus animais de estimação, em gravação, de paisagens, entre outras.

"No lugar certo, você brilha diferente!", escreveu a atleta na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Linda", disse uma seguidora. "E como brilha", afirmou outra. "Eita coisa linda, esse sorriso perfeito que ilumina tudo, amo", falou uma fã. "Musa", comentou Daniele Hypolito.

Recentemente, Rebeca chamou a atenção ao abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias. Ela viajou de férias para a Espanha e aproveitou para realizar um passeio de barco. Nos cliques publicados no feed, a atleta esbanja beleza e seu corpo escultural ao posar usando um biquíni preto e branco. Além disso, ela mostrou que estava acompanhada das jogadoras de vôlei Gabriela Guimarães e Juliana Paes Filippelli"Dumpzin com elas!", disse na ocasião. 

Confira:

Instagram
Rebeca Andrade posa de biquíni - Foto: Instagram

Trajetória de Rebeca Andrade

Início precoce e superação

  • Rebeca Rodrigues de Andrade nasceu em Guarulhos, São Paulo, em 8 de maio de 1999. Desde os quatro anos, iniciou sua trajetória na ginástica artística em projetos sociais. Aos 10 anos, mudou-se para Curitiba e, posteriormente, para o Rio de Janeiro, onde ingressou no Clube de Regatas do Flamengo, clube que representa até hoje.

Carreira internacional

  • Sua estreia internacional ocorreu em 2012, no Campeonato Pan-Americano, onde conquistou medalhas de ouro no individual geral, salto e solo, além de bronze na trave. Em 2013, obteve ouro no salto e nas barras assimétricas no Campeonato Sul-Americano Júnior e bronze no individual geral.

Lesões e retorno

  • Em 2014, uma fratura no dedão do pé a impediu de participar dos Jogos Olímpicos da Juventude. Contudo, em 2015, estreou nas competições adultas internacionais, conquistando medalha de bronze nas barras assimétricas na Copa do Mundo de Ljubljana. Em 2016, após uma cirurgia no joelho, retornou às competições, conquistando cinco medalhas nas etapas da Copa do Mundo e competindo nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Conquistas olímpicas

  • Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Rebeca fez história ao conquistar a prata no individual geral e o ouro no salto, tornando-se a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica na ginástica artística.
  • Em Paris 2024, ampliou suas conquistas, tornando-se a maior medalhista olímpica do Brasil com um total de seis medalhas: ouro no solo, prata no individual geral e no salto, e bronze por equipes.

Reconhecimento internacional

Legado e inspiração

  • Rebeca Andrade é reconhecida não apenas por suas conquistas esportivas, mas também por sua trajetória de superação e dedicação. Sua história inspira jovens atletas e representa um símbolo de perseverança e excelência no esporte brasileiro.

Leia também:Giovanna Antonelli hipnotiza ao se exibir em praia paradisíaca: 'Deusa'

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

piscinacorpoRebeca Andrade
Rebeca Andrade Rebeca Andrade  

Leia também

Novo visual

Giovanna Antonelli - Foto: Divulgação

Giovanna Antonelli renova o visual para celebrar novidade na vida profissional

Uau!

Giovanna Antonelli hipnotiza com fotos na praia - Reprodução/Instagram

Giovanna Antonelli hipnotiza ao se exibir em praia paradisíaca: 'Deusa'

Natural

Alexandre Nero - Foto: Globo/ Léo Rosario

Alexandre Nero nega realização de procedimentos estéticos

Eita

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca ostenta corpaço em Dubai e detalhe chama atenção

Mudanças

Mari Fernandez mostra antes e depois - Foto: Reprodução / Instagram

Mari Fernandez impressiona ao exibir antes e depois de emagrecimento

Emagrecimento

Gominho - Foto: Reprodução / Instagram

Gominho tira a roupa para mostrar o seu corpo após perder 61 kg

Últimas notícias

Bruna Biancardi posta foto de MelBruna Biancardi explode o fofurômetro com foto inédita da filha caçula
Isabella Scherer mostra a decoração de sua cozinhaIsabella Scherer exibe sua cozinha que foi inspirada em fogão de R$ 50 mil
Veja 5 receitas imperdíveis com chocolateChocolate: 5 receitas deliciosas para aproveitar as baixas temperaturas
Nando Cunha no filme 'O Drible Perfeito'Nando Cunha celebra 30 anos de carreira com personagem que rompe estereótipos
Giovanna AntonelliGiovanna Antonelli renova o visual para celebrar novidade na vida profissional
Dita (Jeniffer Nascimento)Êta Mundo Melhor!: Carta de fã misterioso mexe com o coração de Dita
Kelly Clarkson e Brandon BlackstockEx-marido de Kelly Clarkson morre apenas 1 dia após ela tomar decisão radical
O médico explicou mais detalhes das dores sentidas por Catia FonsecaMédico faz alerta sobre dores de Catia Fonseca na Dança dos Famosos: 'Condição benigna'
Cauã Reymond mostra gravação com Usain Bolt e Ricardo TeodoroCauã Reymond e Ricardo Teodoro gravam Vale Tudo com Usain Bolt em praia do Rio
O influenciador digital Alvaro XaroTarólogo prevê confusão para Alvaro no Dança dos Famosos: 'Pode ter atrito'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade