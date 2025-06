Rebeca Andrade exibe corpaço durante passeio de barco na Espanha

De férias, a ginasta Rebeca Andrade chamou a atenção ao curtir um passeio de barco com as jogadoras Gabi Guimarães e Juliana Paes Filippelli

A ginasta Rebeca Andradechamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 6, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias. Ela está de férias na Espanha e aproveitou o dia ensolarado para curtir um passeio de barco.

Nos cliques publicados no feed, a atleta esbanja beleza e seu corpo escultural ao posar usando um biquíni preto e branco. Além disso, ela mostrou que estava acompanhada das jogadoras de vôlei Gabriela Guimarães e Juliana Paes Filippelli.

"Dumpzin com elas!", escreveu Rebeca na legenda, recebendo vários elogios. "Maravilhosas", disse uma seguidora. "São muito lindas", comentou outra. "Três deusas", afirmou uma fã. "Meu Deus, que lindas!", falou mais uma.

Alguns internautas também especularam um possível relacionamento entre Rebeca e Gabi. "Desculpa, mas eu shippo!", confessou uma seguidora. "Obrigada por alimentar a fic", disse outra. "O Brasil não está preparado para esse casal", disparou uma fã.

Recentemente, Rebeca Andrade ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques usando um biquíni branco em meio à natureza.

Confira:

Rebeca Andrade é primeira brasileira a ganhar 'Oscar do Esporte'

No dia 21 de abril, Rebeca Andrade conquistou mais um prêmio durante a cerimônia do Prêmio Laureus, em Madri, na Espanha. A ginasta ganhou o troféu na categoria 'Retorno do Ano' e se tornou a primeira brasileira da história a vencer o 'Oscar do Esporte', que completa 25 edições.

Após três cirurgias no joelho e uma volta triunfal aos pódios nos Jogos Olímpicos de Paris, a atleta se emocionou ao receber a estatueta do pentacampeão mundial Cafu. "Eu me sinto muito feliz e honrada por receber meu primeiro Laureus. Estou orgulhosa, me sinto abençoada pela equipe que tenho e pela família que eu tenho. Eles acreditaram em mim mesmo quando eu não acreditava", afirmou ela. Confira o discurso completo!

