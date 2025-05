Rafaella Justus impressiona ao mostrar look para renovação de votos do pai

Rafaella Justus chamou a atenção ao mostrar o vestido que escolheu para a renovação de votos de Roberto Justus com Ana Paula Siebert

Rafaella Justus impressionou os seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 30, ao mostrar o look que escolheu para a renovação dos votos de seu pai, Roberto Justus, com Ana Paula Siebert. Além disso, eles também vão comemorar o aniversário de 70 anos do empresário.

Para a noite especial, a filha de Ticiane Pinheiro surgiu usando um vestido longo marrom, modelo tomara que caia, e com uma fenda ousada. A jovem, que está com 15 anos, complementou a produção com algumas joias e uma sandália de salto alto. Ela também caprichou na maquiagem e deixou os fios soltos. "Pronta para uma noite muito especial...", escreveu Rafa, que também surgiu ao lado da irmã, Fabiana Justus, que também apostou em um look poderoso.

A produção recebeu diversos elogios. "Que linda", disse uma seguidora. "Belíssima", escreveu outra. "Nossa, Rafa. Lindíssima, zero defeitos", afirmou uma fã. "Que é isso, Rafaella. Você arrasou. Absolutamente linda, não dá", afirmou mais uma.

Mais cedo, Rafaella prestou uma bela homenagem para o pai. Ela compartilhou uma foto em aparece abraçada com Justus e se declarou. "70 anos. Uma idade marcante da sua vida. Olhando pra tudo o que você construiu, vemos uma trajetória linda, cheia de conquistas e uma família unida, que tem em você um exemplo e um orgulho imenso. Que venham muitos mais anos de saúde, alegria e comemorações! Vamos celebrar muito hoje a noite os seus 70 anos e os 10 anos ao lado da Ana Paula Siebert. Te amo demais papi! Parabéns!", disse ela.

Rafaella Justus revela o que quer ser quando crescer

Com apenas 15 anos, a adolescente Rafaella Justus, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, já sabe o quer ser quando crescer. Em participação no podcast PodDelas, a jovem contou que tem o desejo de ser psicóloga.

Rafa tem planos para estudar no exterior durante a faculdade e quer fazer dois cursos ao mesmo tempo. Porém, ela não pensa em seguir os passos dos pais na televisão. "Eu penso em mil áreas diferentes, mas nenhum é na televisão. Eu tenho muito esse lado de que quero ser influencer, quero ter meu apoio na internet, mas essa coisa de televisão é algo que eu não penso em seguir. Já pensei em psicologia, que é uma das áreas que eu mais gosto porque amo dar conselho, dizem que sou muito boa nisso", disse ela. Saiba mais!

