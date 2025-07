Radicalizou! Fernanda Vasconcellos chama atenção ao exibir novo visual: 'Não acredito'

A atriz Fernanda Vasconcellos mostrou neste sábado, 19, que mudou o corte de cabelo e arrancou elogios dos seguidores ao exibir o resultado

A atriz Fernanda Vasconcellos mostrou neste sábado, 19, o novo visual que adotou para interpretar sua próxima personagem na TV. A atriz, que integra o elenco principal da novela Três Graças, usou as redes sociais para revelar o resultado da transformação.

“Vem aí... Samira”, escreveu ela na legenda da foto publicada no Instagram, sem entregar muitos detalhes. O registro compartilhado mostra que a atriz abriu mão de seu corte tamanho médio e agora está com os fios bem curtos.

Nos comentários, os internautas aprovaram o novo visual. "Nossa, não acredito, teve que cortar o seu lindo cabelo? Mas que alegria em vê-la te volta as novelas, porque você arrasa e estava fazendo falta", disse uma. "Ficou linda!!", observou outra. "Feliz em te ver devolta as novelas", celebrou uma terceira pessoa.

O novo visual reflete diretamente a personalidade da nova personagem. Samira, como foi adiantado, será uma mulher elegante com uma personalidade fria e estratégica. A novela vai substituir Vale Tudo na faixa das 21h da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Vasconcellos (@fevasconcellos)

Quem é Samira, personagem de Fernanda na novela?

Samira será uma executiva de destaque no universo de Três Graças. Envolvida com ações sociais e com presença constante nos eventos beneficentes da alta sociedade paulistana, ela é vista publicamente como uma mulher respeitável. No entanto, por trás das aparências, a personagem atuará como cúmplice nos esquemas criminosos do vilão Santiago Ferretti, interpretado por Murilo Benício.

Carreira de Fernanda Vasconcellos

Nos últimos anos, Fernanda Vasconcellos se afastou da carreira para se dedicar à maternidade e aos cuidados com o filho, Romeo, fruto do casamento com o também ator Cássio Reis. Em 2024, após esse período de pausa, ela voltou aos palcoslado de Ana Beatriz Nogueira na peça Sra. Klein.

A última aparição de Fernanda em novelas foi em Haja Coração (2016). Antes disso, atuou em grandes sucessos da TV, como Malhação (2005), Páginas da Vida (2006) e A Vida da Gente (2011).

Leia também: Fernanda Vasconcellos revela motivo de sua saída da TV Globo