Qual é o esmalte de Madalena na novela Volta Por Cima? Saiba o valor

Esmalte da personagem Madalena na novela Volta Por Cima chama a atenção e a atriz revela qual é a cor do produto

A atriz Jéssica Ellen decidiu revelar uma curiosidade dos bastidores da novela Volta Por Cima, da Globo, e que os fãs pedem desde o início da trama. Com a história já na última semana de exibição, a artista revelou qual é o esmalte que usou ao longo de toda a novela para as cenas da protagonista Madalena.

Na novela, Madalena usou um esmalte azul chamativo em todas as cenas. Agora, a atriz contou que o esmalte da personagem se chama Cringe Calça Skinny, da Anita, número 488. O produto é vendido por valores entre R$ 9 e R$ 11 na internet .

Recentemente Jéssica Ellen também sobre o motivo para não trocar de cor de esmalte ao longo de toda a novela. Ela contou que precisa estar sempre com o mesmo esmalte por causa da continuidade das cenas, já que não costuma gravar tudo na sequência que irá ao ar.

"Quando a gente faz uma novela, a gente grava muitas cenas por dia e essas cenas não são feitas na ordem cronológica. A gente grava fora da ordem. No mesmo dia, eu posso gravar uma cena do capítulo 15, outra do capítulo 20, ou seja, se eu mudar o esmalte para gravar em um dia, vou ter que mudar para gravar as sequências dessas cenas nos outros dias. Como a gente grava muitas cenas e elas são feitas fora da ordem cronológica, o ideal é que a gente tenha um esmalte só. Assim, vira a identidade daquele personagem. Todas as personagens da novela usam o mesmo esmalte desde o início, não só a Madalena", disse ela.

E completou: "Perguntam: 'Jéssica, por que você não troca o esmalte? Está sempre com o mesmo esmalte azul!'. Se você reparar, as unhas de Bia Santana e Pri Helena também estão sempre com o mesmo tom. Para viver a Tati, a Bia usa um clarinho desde que começou a novela, a Cacá, papel da Pri Helena, está com esmalte preto desde o início da novela... Mas vocês resolveram implicar com o esmalte azul da Madalena. Sinto muito! É isso o que teremos. Espero que tenha sido bem didática. Todas usam o mesmo esmalte desde o início da novela, mas você reparam muito no esmalte azul da Madalena. Fãs ou haters?".

