Preta Gil exibe novo visual após sair do hospital e recebe elogios: ‘Muito linda’

Depois de passar 55 dias internada, a cantora Preta Gil renova o visual e aparece com o cabelão em novas fotos nas redes sociais

A cantora Preta Gil surpreendeu os internautas ao mostrar que mudou o visual. Depois de passar 55 dias internada por causa de uma cirurgia para remover tumores, a estrela repaginou sua aparência e já mostrou o resultado da transformação.

A beldade colocou megahair para alongar os fios e dar volume e também tingiu os rins com tom de castanho escuro e mechas mais claras. “Novo cabelo por aqui”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Ficou muito linda”, disse um seguidor. “Ficou belíssima”, afirmou outro. “Está maravilhosa”, comentou mais um.

Após a recuperação da cirurgia, Preta Gil deverá embarcar para Nova York para iniciar um novo tratamento. "Em abril eu parto para nova york para fazer um tratamento lá com medicamentos novos, qeu estão em fases nova de estudo. Eu tenho que tratar a ferida operatória, fazer minha fisioterapia, me fortalecer", declarou ela em recente entrevista ao programa Fantástico, da Globo.

Saiba os detalhes do que foi feito na cirurgia de Preta Gil

Ainda no Fantástico, o público descobriu os detalhes do que aconteceu na cirurgia de Preta Gil. Os médicos precisaram tomar várias atitudes para ajudarem a cantora a lutar contra o câncer.

A primeira atitude dos médicos foi remover seis novos focos de tumores que foram identificados pelos médicos no segundo semestre de 2024. Os focos de tumores eram: 4 deles no peritônio, que é a membrana que reveste o aparelho digestivo, e 2 no sistema linfático.

O segundo objetivo dos médicos envolveu a remoção de um bloco do aparelho digestivo, parte do sistema linfático e fizeram a reconstrução do ureter e de um pedaço da bexiga. Por fim, os médicos ainda colocaram a bolsa de colostomia definitiva no abdômen dela.

Depois da cirurgia, Preta Gil ficou 3 dias em coma induzido para se recuperar e também precisou de transfusões de sangue contra a anemia.

