'Pensou que iria morrer gorda', diz Jojo Todynho ao exibir corpo escultural

A cantora Jojo Todynho chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 10, a artista postou cliques tirados na academia e usou os registros para mandar um recado para quem não acreditou em sua mudança.

Após perder mais de 80 kg, com cirurgia bariátrica, plástica, além de mudanças de hábitos com dieta e exercícios físico, a famosa ostentou suas curvas esculturais e falou sobre não acreditarem que conseguiria emagrecer. Fazendo poses, ela ostentou seu novo corpo e disparou a mensagem.

"Pensou que eu iria morrer gorda, sucumbida pela minha gordura, enterrada na minha ignorância? Nunca subestime uma mulher determinada" , escreveu na legenda ao aparecer se exibindo na academia com a silhueta bem mais fina.