Pedro Novaes aparece com novo visual após Garota do Momento

Depois de brilhar como Beto na novela Garota do Momento, Pedro Novaes passa a tesoura no cabelo. Veja o resultado

O ator Pedro Novaes está com novo visual! Após encerrar a novela Garota do Momento, da Globo, na qual interpretou o protagonista Beto, ele correu para o cabeleireiro e muda o corte dos fios.

O artista deixou de lado o cabelo volumoso de Beto para aderir ao corte mais curtinho. Inclusive, ele deixou a barba começar a crescer. “Nasce e renasce”, disse ele na legenda das fotos com a nova aparência.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dele. “Mais sensacional ainda”, disse um admirador. “Eu amei o corte”, afirmou outro. “Gato demais”, declarou mais um. “Não existe mais lindo”, afirmou outro.

O galã que carrega o legado familiar

Pedro Pena Novaes (Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1996) se destaca como exemplo de nepo baby que imprime seu próprio caminho. Filho dos renomados atores Marcello Novaes e Letícia Spiller, Pedro equilibra herança artística e identidade própria, construindo carreira sólida no cinema, na TV e na música.

Trajetória artística: talento precoce e escolhas conscientes

Música antes de tudo: Em 2008, aos 12 anos, Pedro fundou a banda Fuze como baterista, ao lado do irmão Diogo, primo e amigo, demonstrando vocação musical precoce.

Passagem pelo cinema: Estreou nas telonas em 2012, no curta “Joãozinho de Carne Osso”, e participou de produções como O Casamento de Gorete (2014), criando uma conexão com a carreira da mãe.

Televisão: do flashback à protagonista: Em Sol Nascente (2016), interpretou na TV o jovem Vittorio, papel que teve seu pai vivenciado adulto. Em Malhação: Toda Forma de Amar (2019), liderou a trama como protagonista na pele de Filipe. Em 2024, foi a vez de Garota do Momento, na qual viveu Beto, assumindo a linha de frente da novela das 6.

A força do sobrenome: nepo baby com consciência e esforço

Pedro reconhece as portas abertas por conta do sobrenome, mas ressalta que dedica corpo e alma a cada trabalho. Segundo ele, “uma porta se abre, eu entro — mas só sei dar o meu sangue”. Perguntado sobre o rótulo de nepo baby, afirmou com naturalidade: “Com certeza, mas procuro sempre entender também onde é o meu lugar… tenho que entrar com dedicação, com estudo.”

Essa postura tem levado a elogios crescentes por sua atuação, sobretudo em Garota do Momento, onde suas expressões e química com o elenco foram elogiadas.