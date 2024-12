Paulo Mathias faz transplante capilar e médico explica: ‘Grau 5 de calvície’

Ex-apresentador do SBT, Paulo Mathias aproveita o final do ano para passar por uma cirurgia de transplante capilar e revela o que mais o incomodava

O apresentador Paulo Mathias decidiu renovar o visual e se submeteu a uma cirurgia de transplante capilar. Nesta quinta-feira, 19, ele realizou o procedimento estético após ficar incomodado com a queda de cabelo no topo e na frente.

“O que mais passou a me incomodar é a queda de cabelo, que aumentou, e também o avanço da linha frontal, mostrando ainda mais as entradas. Apesar da coroa estar bem aparente, eu sou alto, então as pessoas não notam muito. Mas vou fazer a correção também”, disse ele.

O que o médico diz sobre o tratamento do apresentador?

O artista realizou o procedimento com o médico tricologista João Gabriel Nunes, o Centro Médico Capilar, em Mogi Guaçu. O tratamento do apresentador envolveu a técnica F.U.E. (Follicular Unit Extraction) para preenchimento da coroa e correção das entradas na parte frontal.

O médico explicou detalhes do caso do comunicador: “O Paulo apresentava um grau de calvície 5 pela escala Norwood e Ludwig. Realizamos a redução da testa, baixando em torno de 1 cm, e trabalhamos com alta densidade na cobertura das entradas. Fizemos uma cobertura média em toda a coroa, utilizando cerca de 5 mil folículos capilares”.

A mudança no visual do artista ficará completa dentro do período de 6 meses a 1 ano.

Médico João Gabriel Nunes e Paulo Mathias - Foto: Divulgação

A saída de Paulo Mathias do SBT

O apresentador Paulo Mathias está fora do SBT. A demissão dele aconteceu após o programa Chega Maissair do ar na emissora. Em um vídeo nas redes sociais, ele confirmou sua saída da emissora, mas declarou que está bem.

"Hoje eu me desligo oficialmente do SBT. Gente, calma, aqui dentro do meu coração tá o mais profundo sentimento de gratidão a essa casa maravilhosa que me acolheu no início do ano e que me fez ter um 2024 muito, mas muito feliz", disse ele.

Então, Mathias mandou um recado para a família de Silvio Santos. "Eu quero muito agradecer à toda a família Abravanel, em nome da Daniela, que tá à frente do SBT agora, nesse processo de reestruturação, e que sempre gostou do meu trabalho, acreditou em mim e torceu tanto por mim. Muito obrigada, Dani, todas as irmãs", afirmou.

Por fim, o comunicador disse que seguirá na profissão, mas ainda não sabe o seu destino. "Obrigada a você, que me assistiu no SBT, firme e forte, todo santo dia. A minha gratidão e o meu obrigado. Não sei onde, quando nem como, mas é o que eu quero fazer da minha vida, sempre com vocês. Obrigado por tudo e a gente se vê", finalizou.