Paula Fernandes impressiona ao exibir físico atual na praia: 'Muita beleza'

Curtindo praia em Alagoas, cantora Paula Fernandes faz fotos em tronco de árvore e impressiona ao revelar seu físico atual

A cantora Paula Fernandes chamou a atenção ao compartilhar fotos curtindo uma praia de Alagoas com muita beleza. Neste domingo, 02, a sertaneja postou os registros fazendo poses em um tronco de árvore na areia e não passou despercebida.

Usando um biquíni preto, a artista ostentou suas curvas esculturais e impressionou com seu físico atual. Esbanjando sua barriga negativa, a famosa arrancou elogios ao aparecer curtindo o dia ensolarado com muito estilo.

"PF verão 2025", escreveu ela na legenda do post. Nos comentários, os internautas encheram a musa de elogios. "A mais beleza do Brasil", admiraram. "Que arraso de mulher", exclamaram. "Muita beleza", disseram outros.

Ainda nos últimos meses, Paula Fernandes ajudou a influenciadora Virginia Fonseca a buscar tratamento para uma doença que elas têm em comum, a enxaqueca. A sertaneja então indicou o que ela fez para conseguir controlar os sintomas do mal.

Confira as fotos de Paula Fernandes de biquíni na praia:

Médica de Paula Fernandes e Virginia Fonseca explica doença das famosas

Nos últimos meses, após muito tempo de sofrimento com dores de cabeça e enxaqueca, a influenciadora digital Virginia Fonseca resolveu seguir a indicação da cantora Paula Fernandes, que também sofria com a doença, e procurou o centro Headache Center Brasil, clínica em São Paulo, para se tratar com a idealizadora do local, a doutora Thaís Villa.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a neurologista explicou o diagnóstico da apresentadora do SBT e da sertaneja. Além disso, a profissional esclareceu o tratamento, explicando as injeções com botox na cabeça, as terapias e as outras recomendações que a esposa de Zé Felipe vem mostrando que está seguindo para se livrar das dores diárias.