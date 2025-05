Paula Fernandes exibe as curvas impecáveis em foto com look fio-dental

Paula Fernandes arranca suspiros dos fãs ao compartilhar foto com pose ousada na praia e os fãs elogiam: ‘Uma sereia linda'

A cantora Paula Fernandes agitou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 15, ao compartilhar fotos de sua beleza impecável. A musa surgiu em uma imagem com pose ousada e ostentou sua boa forma.

No novo post, a estrela surgiu apenas de biquíni fio-dental enquanto andava de bicicleta em uma praia paradisíaca. A foto deu destaque para o corpaço dela e sua boa forma.

Tanto que os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza dela. “Uma sereia linda”, disse um seguidor. “Uma surra de beleza”, declarou outro. “Uma deusa perfeita”, afirmou mais um.

O verdadeiro motivo para Paula Fernandes ter desacelerado na carreira

A cantora Paula Fernandes abriu o coração ao compartilhar um novo depoimento nas redes sociais. Desta vez, a estrela refletiu sobre a sua decisão de desacelerar na carreira musical. Ela reduziu a quantidade de shows nos últimos tempos e resolveu explicar sua decisão.

Em uma declaração sincera, a artista contou que seu foco atual é ter qualidade de vida e decidiu usar o privilégio de guiar sua própria carreira para decidir o que é melhor para si. Além disso, Paula ainda refletiu sobre o sucesso na música e declarou sua alegria com a atual fase em sua vida; confira mais detalhes!

Em dezembro, Paula realizou um show com um look inspirado na cantora Olivia Newton-John (1948-2022) no clipe de Physical, para a festa temática dos anos 80 no cruzeiro da banda Roupa Nova. Na ocasião a famosa usou um maiô cor-de-rosa, meia-calça, polainas e faixa no cabelo para cantar alguns de seus sucessos para os passageiros. Confira!

