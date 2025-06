Patrícia Poeta impressiona ao surgir com a irmã caçula: 'Gêmeas'

Ao renovar o visual com a irmã, Patrícia Poeta impressiona ao mostrar forte semelhança com Paloma Poeta; veja como elas se parecem

A apresentadora Patrícia Poeta chamou a atenção ao surgir com sua irmão mais nova, Paloma Poeta, que também é jornalista. Nesta sexta-feira, 13, as comunicadoras foram renovar o visual no salão de beleza e impressionaram com o resultado.

Dona de belezas parecidas, a dupla não passou despercebida pelos internautas e mais uma vez chocaram com a forte semelhança. Sorridentes, elas apareceram com os cabelos e maquiagens feitas.

"Dia de dar um trato no visual com a Poeta Junior: Paloma Poeta, minha caçula favorita", escreveu a global na legenda. Nos comentários, os seguidores reagiram. "Gêmeas", disseram sobre a semelhança. "Lindas", elogiaram outros.

Comparações com Patrícia Poeta

Em conversa na Coluna Play, do Jornal O Globo, a Poeta mais jovem contou sobre as comparações entre as irmanas e garantiu que elas se dão muito bem. "Acho que já passei dessa transição de "irmã da Patrícia Poeta" para "Paloma da Record", "moça da Record" ou "Poeta da Record". Isso é uma prova de que eu fui trilhando meu caminho e conquistando meu espaço, ganhando a minha identidade. Acho que a pressão e a comparação são muito grandes. Mas você vai assimilando que são pessoas diferentes. Nenhum tipo de comparação é saudável, nem com minha irmã nem com qualquer outra pessoa. A nossa diferença de idade também é grande. Ela tem 16 anos a mais de carreira do que eu. Fui aprendendo a separar as coisas e a me comparar só comigo mesma, vendo o que dá para fazer para melhorar", disse ela.

E completou: "Patrícia mora em São Paulo, mas procura vir ao Rio de Janeiro, onde eu moro desde 2021. A gente se fala bastante, compartilha situações da vida e tenta se encontrar quase todo domingo para almoçar em família". Inclusive, Patrícia Poeta foi madrinha no casamento da irmã, Paloma Poeta, em 2021.