Paolla Oliveira ostenta corpo escultural ao renovar o bronzeado: 'Linda'

A atriz Paolla Oliveira aproveitou um momento de descanso das gravações da novela 'Vale Tudo', da Globo, para renovar o bronzeado

Paolla Oliveira agitou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 21, ao compartilhar uma sequência de cliques curtindo um momento de lazer.

A atriz, que interpreta a personagem Heleninha na novela Vale Tudo, da TV Globo, aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e chamou a atenção ao exibir seu corpo escultural ao posar de biquíni na área externa de sua casa. Em algumas imagens, ela também aparece com seu cachorro de estimação.

"Dos raros momentos que consigo só pausar e ver o dia", contou a artista na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Essa mulher é maravilhosa", disse uma seguidora. "Linda, mil vezes linda", afirmou outra. "Imagina saber que é a mulher mais linda do Brasil", falou um fã.

Recentemente, Paolla surgiu caracterizada como Heleninha Roitman e falou sobre a personagem. "Essa é a minha cara quando a gente sai desse estúdio e o coração fica assim ó... É uma metralhadora de emoções essa moça Heleninha. Mas eu sou muito apaixonada. Nem sei dizer", disse ela.

Confira:

Paolla Oliveira celebra aniversário do pai com momento especial

No último dia 13, Paolla Oliveira, de 43 anos, celebrou o aniversário de seu pai, José Everardo, com uma homenagem especial nas redes sociais. A atriz compartilhou um vídeo em que aparece dançando ao lado dele, ambos sorridentes e visivelmente felizes com o momento.

"Parabéns, meu pai. Sigo bailando os pequenos momentos da vida, que você, ainda mais agora, tem me ensinado que são os que mais valem a pena. Obrigada por tudo! O que não me serviu me impulsionou a descobrir quem eu queria ser, para além do que você tinha para me oferecer. O amor que nunca faltou guia meus passos e os seus! Parabéns!!", escreveu a atriz. Veja a publicação!

