Paolla Oliveira exibe sua beleza impecável em dia na praia

Estrela da novela Vale Tudo, Paolla Oliveira renova o bronzeado em dia na praia e ostenta sua forma com look comportado

A atriz Paolla Oliveira aproveitou o dia desta quarta-feira, 18, na praia no Rio de Janeiro. Em um momento de folga das gravações da novela Vale Tudo, da Globo, ela surgiu apenas de maiô branco comportado e ostentou sua beleza impecável.

A musa apareceu correndo na areia e fazendo poses caprichadas para mostrar sua boa forma. “Sol de inverno”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Muito linda”, disse um seguidor. “Fabulosa”, declarou outro. “Ser natural é elegante”, escreveu mais um.

Atualmente, Paolla interpreta a personagem Heleninha Roitman na novela Vale Tudo.

Paolla Oliveira rebate nota zero

A atriz Paolla Oliveira responde à nota zero que recebeu por sua atuação como Heleninha no remake de Vale Tudo, da Globo. A nota baixa foi dada pela colunista Ana Luiza Santiago, que escreve a Coluna Play do Jornal O Globo. A jornalista justificou a nota baixa ao dizer que a artista estava com o “gestual exagerado. Elementos de composição em excesso acabam atrapalhando”.

Com a repercussão da crítica para o seu tipo de interpretação de Heleninha, a atriz gravou um vídeo nas redes sociais para refletir sobre o assunto. Com maturidade, ela deixou claro que suas escolhas cênicas podem não chegar do mesmo jeito para todo mundo, mas que tem a maturidade para seguir acreditando em sua escolha para a personagem.

"Eu tinha esquecido que tinha isso de dar nota ainda pro nosso trabalho. Pois tem! E às vezes é isso mesmo que acontece, sabe? A gente se entrega muito, se entrega mesmo! Mergulha fundo, estuda, se desafia. Acredita! E ainda assim não chega em todo mundo do jeito que a gente gostaria, sabe? Faz parte! Quem se expõe precisa ter a coragem para estar preparado para tudo que vem. Até um zero. E é a vida", disse ela.

E completou: "Eu sigo daqui acreditando nessa Heleninha. Aliás, eu acho que essa é uma das maiores maturidades que um ator tem que ter hoje em dia. É acreditar. Pegar um caminho, estudar, se aprofundar naquilo, pegar o caminho e não se desviar no meio dele, porque são muitos os desvios, né? E eu sigo daqui acreditando nessa mulher quebrada, intensa, confusa, que luta todos os dias para não se perder dela mesma. E talvez isso incomode, né? Incomoda, às vezes me incomoda. Talvez ela não agrade. Tá tudo certo. O fato que ela existe, que eu estou entregue a ela. Embasada, com toda a verdade. E, claro, não é nada sobre mim".

Por fim, ela deu um conselho para os seguidores. "Agora o meu recado vai para você, que está aí hoje num 7, 7,5, num 4, ou até quem sabe num zero. Que isso não te defina, porque o que importa é o que você faz com isso. É o que você faz depois e a partir disso", afirmou.

