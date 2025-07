O que Anitta fez no rosto? Cantora realizou novos procedimentos estéticos

Mudou muito? A cantora Anitta chamou atenção ao retornar às redes sociais após um período afastada; saiba detalhes

Após um período afastada das redes sociais, a cantora Anitta reapareceu na internet no último fim de semana e surpreendeu ao surgir um pouco diferente. Os fãs rapidamente passaram a comentar sobre possíveis novos procedimentos estéticos feitos pela artista no rosto.

E os internautas estavam certos! A assessoria da cantora confirmou ao 'Metrópoles' que ela realizou preenchimento labial e harmonização facial para afinação do queixo e das bochechas.

Na noite de segunda-feira, 30, Anitta publicou uma nova selfie exibindo a mudança sutil em seu rosto. A cantora retornou às redes sociais na noite de sábado, 28, quando compartilhou registros ao lado da modelo britânica Naomi Campbell e da atriz colombiana Sofía Vergara.

Vale lembrar que a famosa enfrentou um quadro de infecção bacteriana nas últimas semanas e precisou de um tempo para se recuperar. Antes de retornar totalmente às redes sociais, Anitta havia se comunicado com os fãs através de uma mensagem de áudio explicando que já estava melhor.

Anitta posta nova selfie - Reprodução/Instagram

Equipe de Anitta desmente rumores

Após a infecção bacteriana de Anitta vir à público, surgiram boatos de que ela teria adquirido a doença por causa de uma cirurgia malsucedida nos Estados Unidos. No entanto, a equipe dela desmentiu.

Em um comunicado oficial, os representantes da estrela informaram que ela passou por um procedimento estético no exterior que transcorreu dentro do previsto e ela voltou ao Brasil para cumprir sua agenda profissional. Tempos depois, ela teve a infecção e já está em tratamento. Assim, a infecção e o procedimento estético não possuem ligação.

"Não procede de forma alguma a informação de que Anitta teria passado por um cirurgia malsucedida nos Estados Unidos. A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidade especiais. Anitta teve alta médica normalmente e retornou ao Brasil dentro do prazo estipulado por sua equipe médica. Recentemente, a cantora trabalhou em estúdio e também gravou uma campanha em São Paulo. A infecção bacteriana que motivou o cancelamento do show em Campina Grande não tem relação alguma com complicações cirúrgicas. O quadro foi identificado, já está sendo tratado e apresentando melhora gradativa", informaram.

