Novo visual! Palomma Duarte dá adeus ao cabelo loiro de ‘Garota do Momento’

Após terminar de gravar a novela Garota do Momento, Palomma Duarte tinge o cabelo e afirma: ‘Permitir que Lígia se vá'

A atriz Palomma Duarte já está oficialmente de férias depois de terminar de gravar a novela Garota do Momento, da Globo, que chega ao fim neste mês. Tanto que a artista foi ao salão de beleza para mudar o visual!

Depois de ficar com o cabelo loiro por vários meses para dar vida à personagem Lígia, ela voltou a ser morena . Nesta quarta-feira, 18, a atriz mostrou o seu cabelo em novas fotos nas redes sociais.

Inclusive, Duarte refletiu sobre a importância de mudar sua aparência quando um trabalho chega ao fim. "Para mim, tirar a cores de uma personagem é tão fundamental quanto colocá-las para construção. Se olhar no espelho e ver uma nova figura, nesse caso permitir que Lígia se vá. Cor de cabelo, cor de esmalte! Nossa, cor de esmalte faz muita diferença. Passei muitos meses, quase 1 ano usando o vermelho por ela… Agora me desapego. Me permito renovar. O peito dói de saudades, emociona de gratidão, mas vem também uma excitação enorme por voltar a ver no espelho algo que só a mim diz respeito, porque o corpo de um ator, raramente é só dele, então bora aproveitar!", afirmou.

O último capítulo da novela Garota do Momento será exibido no dia 27 de junho. Assim, a próxima trama das 6 da Globo será Êta Mundo Melhor!.

Os filhos de Palomma Duarte

Casada com Bruno Ferrari desde 2012, Palomma Duarte é mãe de três filhos: Antônio, de 8 anos, fruto de sua atual união com o ator; Maria Luiza Lui, de 29 anos, e Ana Clara Winter, de 25, de relações anteriores.

Recentemente, Palomma dividiu uma foto rara dos herdeiros juntinhos em casa. No entanto, o que mais chamou atenção dos internautas foi a grande semelhança da atriz com os três.

"Mamãe aí é dona dos genes dominantes. Seus filhos em sua imagem e semelhança", escreveu uma seguidora nos comentários da postagem. "Você tem uma máquina de xerox e fez várias versões suas, né?", disse outra. "Mamãe coruja você! Eles são a sua cara", falou uma terceira.

