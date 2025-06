Novo visual! Leticia Sabatella surge com o cabelo curtinho

A atriz Leticia Sabatella faz rara aparição com o cabelo curto depois de usar os fios compridos por um longo período

A atriz Leticia Sabatella surgiu com um novo visual nas redes sociais nesta semana. A estrela apareceu com o cabelo mais curto do que costuma usar e surpreendeu a todos.

Ela é conhecida por ter o cabelo comprido e volumoso. Porém, a morena apareceu com os fios acima dos ombros em um corte estilo Chanel. No entanto, a atriz não contou se era uma peruca ou se realmente cortou o cabelo .

De todo modo, o novo visual chamou a atenção na web e mostrou um estilo diferente da atriz enquanto ela gravava um novo filme em Cuiabá.

O diagnóstico de Leticia Sabatella

A atriz Letícia Sabatella surpreendeu ao contar que foi diagnosticada com grau leve de TEA (Transtorno do Espectro Autista). Aos 52 anos, ela contou que recebeu o diagnóstico tardio após passar por consultas com neurologista e psiquiatra.

Em participação no podcast Papagaio Falante, a artista contou sobre a descoberta recente em sua vida e contou que ainda está estudando o assunto. "Ainda é uma coisa que é uma antecipação eu falar, porque não estudei o suficiente para falar sobre isso, mas já sei que é, descobri com investigação de uma psiquitra e neurologista, que eu tô dentro do transtorno do espectro autista, num grau leve, que é chamado de Asperger, que é ativa e passiva ao mesmo tempo", disse ela.

E completou: "E o fato de eu escolher o teatro, escolher a arte, foi meu mecanismo para de algum modo superar ou acomodar essa realidade, esse modo de ver as coisas, que traz muita hipersensibilidade, uma ingenuidade".

Vale lembrar que a atriz está longe das novelas desde que atuou em Nos Tempos do Imperador, da Globo, em 2021.

