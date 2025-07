Novo visual de Diogo Nogueira divide opiniões: ‘O que aconteceu?’

Irreconhecível?! Diogo Nogueira renova o visual e mostra novas fotos nas redes sociais. Porém, os fãs questionam a nova aparência dele

O cantor Diogo Nogueira agitou as redes sociais nesta semana ao exibir novas fotos nas redes sociais. Nas imagens, ele mostrou o seu novo visual e foi alvo de comentários dos fãs.

O artista ficou conhecido nacionalmente por ter a cabeça careca e a barba curtinha. Porém, ele veio mudando a aparência nos últimos anos. Ele fez transplante capilar e deixou a barba crescer.

Com isso, ele apareceu com a aparência renovada nas novas fotos e causou estranhamento nos fãs. Nos comentários de um post dele, os internautas reagiram com diferentes opiniões.

“Gente, é o Diogo? O que aconteceu?”, perguntou um fã. “Passei 10 minutos pensando: ‘quem é esse que eu sigo e não lembro’”, declarou outro. “Nossa, tá diferente demais”, comentou mais um. “Para que mexer em time que está ganhando?”, questionou outro. “Ele está irreconhecível”, comentou outro.

Amor de Diogo Nogueira e Paolla Oliveira

Há pouco tempo, o cantor Diogo Nogueira veio, por meio de uma publicação feita em seu Instagram, se declarar à namorada, a atriz Paolla Oliveira, em celebração ao Dia dos Namorados. Para a data especial, ele reuniu uma série de fotos de momentos à dois e compartilhou com os seguidores.

Na legenda da publicação, ele escreveu para a amada, que vive Helena na novela Vale Tudo, da TV Globo:

"Olha aí a minha inspiração. Amo muito estar sempre ao lado dela, em qualquer lugar desse planeta. E quando não estamos juntos, ainda assim, a gente dá um jeito. Eu logo penso que só quero chegar em casa e dar um cheiro nela! Parabéns a todos os casais do Brasil! Que o dia seja lindo!! Feliz Dia dos Namorados!", disse.

As imagens revelam o casal viajando, passeando de barco, curtindo a companhia um do outro em meio a natureza e se bronzeado na praia.

