Namorada de Belo revela o real tamanho de seu cabelo ao tirar o megahair

Namorada do cantor Belo, a influencer Ray Figliuzzi é conhecida pelo seu longo cabelo preto. No entanto, ela entregou que usa megahair e revelou qual é o tamanho do seu cabelo natural.

Nesta semana, ela foi ao salão de beleza para fazer a manutenção de sua extensão de fios e aproveitou para revelar como é o seu cabelo natural. Ela apareceu com os fios naturais na altura dos ombros.

“Tenho bastante cabelo, graças a Deus”, disse ela. Logo depois, a morena já colocou o megahair e voltou a exibir os fios bem compridos.

Ray Figliuzzi mostra seu cabelo natural - Foto: Reprodução / Instagram

O romance de Ray e Belo

Namorada de Belo, Ray Figliuzzi abriu o coração ao falar sobre seu relacionamento com o cantor. Juntos há 6 meses, a influenciadora digital recordou o início do romance com o artista e revelou que resistiu às investidas do amado.

O assunto foi abordado por Ray em uma entrevista ao site 'Extra'. De acordo com a namorada de Belo, ela não queria sequer conhecê-lo, uma vez que o cantor acabara de sair de um casamento de 16 anos com Gracyanne Barbosa.

"Eu nem queria conhecer. Imagina, o cara se separando, uma confusão, todo dia saindo coisa na mídia. Eu, hein. Falei com meu amigo que não. E ele achava que a gente tinha tudo a ver. Só que eu não queria dar chance. Mas o Marcelo [Belo] me mandou umas mensagens, pediu pra me ver só um pouquinho", relatou ela, relembrando os primeiros passos do cantor.

"Achava que ia ser só um lance para ele e eu não queria isso, sabe. Vinha de histórias em que me machuquei muito e me fechei, me concentrei em cuidar de mim", continuou Ray Figliuzzi. O affair, porém, começou a ficar sério logo após Belo convidá-la para seu navio, em dezembro de 2024.

"A gente tem muito medo no começo, né? Ainda mais com uma pessoa tão famosa. Só que ele me preserva muito, a gente não expõe tudo o tempo todo, existe também aí um processo de separação dele... E o Marcelo sabe como as coisas se dão, acostumado a estar sob holofotes. Mas as pessoas estão vendo que ele está tão bem e feliz, que passaram a torcer pela gente também", concluiu a influencer.

