Na Espanha, Virginia combina biquíni com a amiga e exibe corpão sarado

Após confirmar que está na Espanha e levantar suspeitas de estar na casa de Vini Jr., Virginia posta cliques de biquíni com a amiga e impressiona com seu corpo atual

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou mais fotos de sua passagem por Madri, na Espanha. Nesta quarta-feira, 17, após se gravar treinando em uma academia, que dizem ser na casa de Vini Jr., a empresária mostrou que foi curtir o dia de sol com sua amiga Duda Freire.

Usando biquínis combinando, a dupla posou para os registros e esbanjou suas curvas saradas. Rainha da Grande Rio, a apresentadora do SBT impressionou mais uma vez ao surgir com o corpo com os músculos marcados. Além de sua barriga tanquinho, Virginia ostentou suas pernas definidas ao lado de sua amiga.

“Twins”, escreveu sobre ser gêmea da influencer ao surgirem com os looks de banho praticamente iguais. Ainda nesta quarta-feira, 17, Virginia Fonseca começou o dia confirmando que estava na Espanha ao postar um vídeo treinando.

Internautas logo notaram a semelhança do espaço com a academia usada por Vini Jr. Há algumas semanas, a influenciadora digital foi flagrada saindo de um iate de luxo com o jogador de futebol. Há quem diga que ela é quem está tendo um affair com o atleta, outros apontam Duda Freire, ex do amigo de Zé Felipe, como a pessoa que está tendo um relacionamento com o futebolista.

Até agora nenhuma das partes se manifestou sobre as suposições. Enquanto isso, o herdeiro de Leonardo chamou a atenção ao postar uma foto andando a cavalo, assim como Ana Castela e com o mesmo horário de legenda.

É bom lembrar que Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciaram o término do casamento no fim de maio deste ano. Desde então, eles estavam estavam comemorando os últimos mesversários de José Leonardo juntos. Contudo, quando o bebê fez um ano, eles fizeram festinhas separadas em casa. Depois, a festa oficial e o batizado do caçula reuniram as duas famílias em Goiânia.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, no fim de maio, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido “fomos” deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um “climão” entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.