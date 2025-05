Mulher do cantor Zé Neto impressiona ao exibir novo visual: 'Belíssima'

Natália Toscano, mulher do cantor Zé Neto, ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar a mudança em seu visual

Natália Toscano, mulher do cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 14, para mostrar seu novo visual.

A influenciadora digital decidiu passar por uma transformação e chamou a atenção ao surgir com os fios em tom chocolate e mechas mais claras.

"Novo visual! Agora com um blend envolvente entre o chocolate quente e o mocha mousse – uma combinação sofisticada e cheia de personalidade. As mechas criativas deram o toque final que eu precisava pra renovar com estilo. Amando essa transição com leveza e atitude!", detalhou a famosa.

A mudança foi elogiada pelos internautas. "Que maravilhosa! Essa cor ficou linda em ti!", disse uma seguidora. "Linda demais", escreveu outra. "Maravilhosa é pouco!! Arrasou", comentou uma fã. "Belíssima", falou mais uma.

Recentemente, Natália mostrou um momento de lazer em família. A influenciadora digital compartilhou duas fotos em que aparece de biquíni ao lado do marido, Zé Neto, e dos dois filhos, José Filho, de sete anos, e Angelina, de quatro, e se declarou: "Herança de Deus", escreveu ela na legenda da publicação.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Toscano (@nataliaftoscano)

Zé Neto e Natália Toscano celebram 16 anos de união

Dia de festa para Zé Neto e Natália Toscano! No dia primeiro de março, a esposa do cantor sertanejo prestou uma homenagem especial ao companheiro, com quem completou 16 anos de união. Por meio das redes sociais, a influenciadora digital recordou como foi o pedido de namoro feito pela dupla de Cristiano.

"Quem é que tá comemorando 16 anos? Metade da minha vida gato, metade da minha vida com você", declarou Natália. "16 anos. Ele me pediu em namoro para a minha mãe, bonitinho. Ela, do jeito que ela é, [disse]: 'Vocês que tem que resolver, vocês que vão namorar'", relembrou a mulher de Zé Neto. Veja a publicação!

Leia também:Zé Neto, da dupla com Cristiano, passa por procedimento estético no rosto