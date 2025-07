Mulher do cantor Zé Neto chama atenção ao exibir novo visual: 'Belíssima'

A influenciadora digital Natália Toscano, mulher do cantor Zé Neto, mudou o visual e ganhou elogios dos seus seguidores ao mostrar o resultado

Natália Toscano, mulher do cantor Zé Neto, decidiu mudar o visual nesta sexta-feira, 18, e mostrou o resultado da transformação em suas redes sociais.

A influenciadora digitou postou em seu perfil oficial um vídeo em que aparece repaginando o visual em um salão de beleza, acompanhada de sua filha caçula, Angelina, de cinco anos. Enquanto Natália clareava os fios, a menina também ganhou tratamento no cabelo e nas unhas.

"Me and mini me. Dessa vez a transformação teve companhia especial", escreveu a mulher de Zé Neto na legenda, ganhando vários elogios. "Amei", disse uma seguidora. "Belíssima", comentou outra. "Que lindas", falou uma fã.

Já nos Stories, Natália falou sobre a mudança. "De hair novo. A camaleoa que existe dentro de mim, a mulher de fases que existe dentro de mim. E eu amo me renovar, me descobrir. E agora estou aqui, de cabelão, com um loiro mais dourado, mais quente, com o fundo natural", detalhou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Toscano (@nataliaftoscano)

Filho de Zé Neto e Natália Toscano ganha festa luxuosa em seu aniversário

Natália Toscano, mulher do cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário de seu filho mais velho, José Filho, que completou oito anos. A comemoração intimista, que contou com a presença de familiares e amigos, aconteceu em São José do Rio Preto nesta quarta-feira, 16, onde eles moram atualmente, e teve como tema a pescaria, uma paixão do menino.

"Como disse o José Filho hoje: melhor aniversário de todos. Tema escolhido por ele, e com certeza se divertiu muito", escreveu a influenciadora digital. Ela também postou um vídeo mostrando o aniversariante aproveitando a festa com os amiguinhos. "Uma pescaria cheia de sorrisos, aventuras e muito amor! José Filho celebrou seus 8 anos com uma festa especial, do jeitinho que ele ama, cercado de carinho e momentos inesquecíveis!", disse a famosa. Confira as publicações!

Leia também:Natália Toscano surge em clima de romance com Zé Neto durante passeio