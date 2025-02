Monique Evans faz harmonização facial e mostra antes e depois

Aparência renovada! A apresentadora Monique Evans mostrou o antes e depois de sua harmonização facial; veja foto da mudança

Monique Evans está com a aparência renovada! Na noite de quarta-feira, 12, a apresentadora, que aderiu a harmonização facial, compartilhou com os seguidores o resultado do procedimento estético.

Por meio das redes sociais, a mãe de Bárbara Evans publicou uma montagem de fotos mostrando o antes e depois da mudança sutil em seu rosto. A famosa aproveitou a ocasião para agradecer ao profissional responsável por sua transformação.

"Ele faz milagres! Sleiman Karam, arrasou no meu rosto. Como pediram, estou postando o antes e depois", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, diversos seguidores deixaram elogios a Monique Evans.

"Adorei, levantou o rosto com suavidade, parabéns ao profissional!", declarou uma internauta. "Ficou linda e natural!", disse outra. "Ressaltou a beleza, e ficou bem natural", concordou uma terceira. "Uau! Amei o resultado. Tá lindona!", falou mais uma.

Confira o antes e depois da harmonização de Monique Evans:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monique Evans (@moniquevansreal)

O afastamento de Monique Evans e a filha, Bárbara Evans

Recentemente, a modelo Bárbara Evans revelou ao público que estava afastada da mãe, Monique Evans, após um conflito familiar entre as duas. A relação estremecida ficou entre os assuntos mais comentados após a apresentadora rebater as acusações da herdeira.

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Monique contou que o motivo do afastamento foi causado pela ausência da filha no aniversário de 90 anos da avó. Bárbara, no entanto, negou que essa tenha sido a causa e rebateu a declaração da mãe.

Em entrevista ao portal LeoDias, Bárbara Evans afirmou que o conflito entre as duas se iniciou após um pedido para que ela arcasse com o plano de saúde de Monique. De acordo com a modelo e influenciadora, Cacá Werneck, esposa de sua mãe, foi quem sugeriu que os custos fossem divididos; confira mais detalhes!

Leia também: Bárbara Evans exibe fotos oficiais da festa luxuosa de aniversário dos filhos