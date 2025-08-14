Milena Toscano impressiona ao exibir novo visual: 'Linda demais'

A atriz Milena Toscano ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar a mudança que passou em seu visual; confira!

Milena Toscano chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 14, ao mostrar seu novo visual.

A atriz decidiu deixar os fios mais claros, e mostrou um pouco do processo. Em seu perfil, ela compartilhou um vídeo mostrando os profissionais realizando a mudança em seu cabelo. Depois, a famosa posa sorridente mostrando o resultado.

Os internautas elogiaram a nova cor de cabelo de Milena. "Perfeita", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Lindíssima", afirmou uma fã. "Linda demais", falou mais uma. "Amei", confessou a atriz Joana Balaguer, que interpretou a personagem Jaque, na temporada 2005 de Malhação (Globo).

Vale lembrar que a atriz Milena Toscano é casada com Pedro Ozores e é mãe de dois meninos: João Pedro, de seis anos, e Francisco, de quatro.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leda Feitosa (@ledafeitosa)

Milena Toscano exibe fotos encantadoras no aniversário do filho caçula

Em junho, Milena Toscano usou as redes sociais para celebrar o aniversário de quatro anos de seu filho caçula, Francisco, fruto de seu casamento com Pedro Ozores. Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou um vídeo com vários momentos da vida do herdeiro e escreveu uma bela mensagem.

"Tico, meu Pitico! Você chegou rápido, mas sem avisar que vinha com tanta vida. Desde o comecinho, já mostrava quem era: determinado, corajoso, cheio de personalidade. Bravo! Você sabia o que queria antes mesmo de falar. E até hoje é assim. Teimoso, esperto, engraçado. Mas também doce, sensível, afetuoso. É drama, é comédia, é ação — tudo no mesmo dia. Ser sua mãe me virou do avesso. Me tirou do controle, me colocou no colo (do seu jeitinho!) e me ensinou que amar também é aprender a ceder, a escutar, a respirar fundo. Com você, aprendi que colo de mãe tem que ser firme… mas também mole. Você me desafia e me derrete na mesma intensidade. Me chama de princesa, repete mil vezes que me ama… e meu mundo inteiro se desmonta. Às vezes, só o meu colo serve. E mesmo nos dias difíceis, eu sei: ser sua mãe é uma das coisas mais intensas e incríveis que já vivi."

"Você também é o fiel escudeiro, o companheiro inseparável do seu irmão. Vocês são opostos, contrastes ambulantes — e por isso mesmo, formam a dupla perfeita. Se completam no caos e no carinho. Ver vocês juntos é um espetáculo diário de amor, implicância e cumplicidade. Como pode dois meninos tão diferentes nasceram da mesma barriga? Que vocês carregam, cada um à sua maneira, um pedaço de mim e do seu pai. É uma loucura maravilhosa ver essa mistura ganhando vida, personalidade, caráter… Um orgulho que não se explica — só se sente. Um amor que me dobra, me expande, me transforma. Hoje você faz 4 anos. Quatro anos desse furacão doce que passa por mim todos os dias, bagunçando tudo — e deixando tudo mais vivo, mais bonito, mais amor. Meu valente. Meu carinhoso. Meu grude. Meu Tico. Te amo até onde as palavras não alcançam. E mais um pouquinho depois disso feliz dia, meu amor! Que sua vida seja uma deliciosa aventura feliz!", declarou a artista. Veja o post!

