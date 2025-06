Médico detalha a Lipo LAD de Nicole Bahls: 'Maior precisão na remoção'

A apresentadora Nicole Bahls realizou o procedimento de lipoaspiração na área abdominal com o objetivo de remover a gordurinha localizada e o médico dela conta os detalhes

A musa Nicole Bahls, de 39 anos, realizou um dos procedimentos mais populares entre as celebridades: a Lipo LAD. A apresentadora optou pelo procedimento para eliminar as gordurinhas localizadas que a incomodavam na região do abdômen. Contudo, para garantir a durabilidade dos resultados e manter os gominhos definidos, é fundamental que ela siga diversas recomendações.

O Dr. Marcelo Kolling, responsável pelo procedimento estético da apresentadora, explicou e reforçou a importância dos cuidados: “Manter uma rotina de alimentação equilibrada, praticar exercícios de forma regular e evitar ganho de peso são essenciais para preservar os efeitos da cirurgia em longo prazo”.

O médico ressaltou as orientações do pós-operatório: “Manteremos o uso de drenagem linfática, a roupa compressiva, além de evitar esforços físicos intensos e exposição ao sol, que são essenciais para uma recuperação tranquila. A segunda semana já permite um retorno gradual às atividades físicas”, comentou.

Como foi o procedimento?

O médico destacou os cuidados essenciais que a apresentadora precisou seguir. "Nicole recebeu orientações detalhadas, incluindo jejum de 8 a 12 horas, orientação para evitar anticoagulantes e anti-inflamatórios, além do uso de roupa compressiva pós-operatória e uma alimentação leve nos dias que antecederam a cirurgia”, afirmou.

Dr. Kolling também detalhou como foi realizado o procedimento, explicando as regiões tratadas e a tecnologia utilizada: “A área tratada na cirurgia de Nicole foi bastante extensa, envolvendo principalmente a região abdominal, os flancos e a parte superior das costas. Utilizamos a técnica de lipossuction guiada por Ultrassom, que permite uma emulsificação eficiente da gordura, garantindo maior precisão na remoção e preservação das estruturas nobres".

“O tempo médio da cirurgia depende da quantidade de gordura aspirada, mas, no caso da Nicole, foi realizado em um período que garantiu segurança e conforto. Optamos pelo uso de protocolos específicos, como controle de temperatura e posicionamento adequado, para evitar qualquer tipo de irregularidade ou risco durante a cirurgia”, completou.

Veja as fotos de antes e depois:

Nicole Bahls realiza lipoaspiração na área abdominal - Foto: Divulgação