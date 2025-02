Médico analisa cuidados da cirurgia de Simone Mendes: 'Características únicas'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Josué Montedonio explica o procedimento feito por Simone Mendes e detalha os benefícios

Simone Mendes(40) surpreendeu os fãs na última semana ao revelar que tinha passado por uma cirurgia plástica nas coxas, após perder 30 kg. Apesar de ser comum a realização de procedimentos como esse após perdas significativas de peso, a cantora deve ter alguns cuidados específicos no pós-operatório.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Josué Montedonio reforça a importância de uma avaliação especializada para cada paciente, para entender a melhor abordagem cirurgia e também cuidados após o procedimento. Simone Mendes, por exemplo, deve permanecer afastada dos palcos por alguns dias .

"Cada paciente possui características únicas. É fundamental realizar uma análise detalhada para planejar a cirurgia de forma segura e eficaz, garantindo resultados satisfatórios e a recuperação adequada", completa o especialista, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Leia também: Após cirurgia, Simone Mendes ganha flores do marido em visita romântica

O médico ainda esclarece que, após grandes perdas de peso, é comum que os pacientes apresentem excesso de pele em áreas como abdômen, braços e coxas. "Nesses casos, procedimentos como a dermolipectomia crural, popularmente conhecida como lifting de coxas, são indicados para remover o excesso de pele e melhorar o contorno corporal."

SIMONE MENDES PASSA POR CIRURGIA PLÁSTICA

A cantora sertaneja usou seu perfil do Instagram para explicar que faria o procedimento para corrigir a flacidez, que não poderia ser revertida com exercício físico. Ela disse que está em um longo processo de emagrecimento, sempre com o acompanhamento de uma nutróloga, e que, agora, optou por fazer a cirurgia.

"Tinha uma flacidez de coxa terrível. Não adianta academia, nada resolvia, porque o excesso de peso que tive e a perda dele, além das estrias que adquiri na gestação, fizeram com que a pele não voltasse", completou ela, que é mãe de Henry (10) e Zaya (3).

Leia mais em: Simone Mendes atualiza estado de saúde após cirurgia: 'Necessidade na fralda'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SIMONE MENDES EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: