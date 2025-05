Médica alerta para os riscos de truque de beleza de Carolina Dieckmann: ‘Jamais'

Carolina Dieckmann revela truque de beleza que custa ‘zero reais’, mas médica dermatologista alerta sobre os riscos e cuidados para fazer em casa

A atriz Carolina Dieckmann surpreendeu ao contar um truque de beleza barato que faz no dia a dia. A estrela tem o hábito de passar gelo no rosto diariamente para manter a pele sempre bonita. Que tal saber quais são os benefícios e os riscos desta técnica? A médica dermatologista Dra. Mariana Paixão, especialista em rejuvenescimento e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, revelou os detalhes sobre a prática de passar gelo no rosto.

Para começar é importante alertar sobre os riscos. Antes de passar uma pedra de gelo no rosto, as pessoas devem saber é necessário tomar alguns cuidados para se proteger. Não é recomendado passar o gelo diretamente no rosto e não deve deixar o gelo parado sobre a pele. “ Jamais aplique o gelo diretamente na pele por muito tempo. Isso pode causar queimaduras por frio e irritações. O ideal é envolver o cubo em uma gaze ou tecido fino de algodão antes da aplicação. Nada de deixar o gelo parado na pele - isso aumenta o risco de lesões ”, disse a médica.

Outro risco envolve o excesso de aplicação de gelo. “Excesso de estímulo frio pode sensibilizar a pele, especialmente em quem tem rosácea, pele muito seca ou sensível. Nesses casos, o ideal é consultar um dermatologista antes de aderir à tecnica”, afirmou.

Os benefícios do gelo na pele

A técnica de aplicar gelo na pele é conhecida como crioterapia facial e não custa nada além de ter uma geladeira e água filtrada. Este truque de beleza traz benefícios acessíveis para manter a pele viçosa.

“O gelo tem efeito vasoconstritor, ou seja, contrai os vasos sanguíneos temporariamente, o que reduz inchaços, suaviza olheiras e confere aquele aspecto de pele mais firme e descansada. É um ótimo truque para despertar a pele pela manhã ou acalmar após um dia de exposição solar ou uso de ácidos”, afirmou a doutora.

Porém, a médica alertou que apenas o gelo não mantém uma pele saudável. "É uma técnica que pode ser usada como complemento, mas não substitui um bom protetor solar, hidratação adequada e tratamento individualizado. Ainda assim, é uma opção acessível e eficaz para dar aquele ‘up’ na pele sem gastar nada", contou.

Como aplicar o gelo?

A aplicação correta deve ser feita com tempo limite de contato do cubo de gelo com a pele. “ Faça movimentos circulares suaves por no máximo dois minutos em cada área ”, alertou. Inclusive, o melhor horário para fazer o procedimento é pela manhã, após a limpeza da pele. “Isso ajuda a reduzir o edema facial, desinchar a área dos olhos e fechar temporariamente os poros, promovendo uma textura mais uniforme para receber os produtos de skincare ou maquiagem”, afirmou.

