Maya Massafera conta por que fez cirurgia para mudar a cor dos olhos

Maya Massafera surpreendeu o público ao revelar que passou por uma mudança estética em seu rosto recentemente. A apresentadora e influenciadora digital contou que realizou uma cirurgia em Londres para mudar a cor dos olhos, que eram castanhos e passaram a ser verdes.

De acordo com Maya, ela decidiu fazer o procedimento por acreditar que olhos claros combinam mais com seu rosto. A famosa ainda deixou claro que sempre busca realizar mudanças que a agradam.

" Eu sempre falei, na minha transição, é muito importante fazermos as coisas que nos fazem bem. E mudar a cor do meu olho, eu acho que deixa o meu rosto mais feminino. Mas cada um tem uma opinião, e essa é a minha ", explicou a influenciadora.

Nos últimos dias, Maya Massafera mostrou aos seguidores o resultado da mudança estética e recebeu diversos elogios dos internautas: "Maravilhosa", disse uma fã. "Gata", escreveu outra. "Tá cada dia mais bonita essa mulher, gente", afirmou uma terceira.

Maya Massafera mostra reação no rosto após uso excessivo de hormônios

A influencer Maya Massafera, de 44 anos, está passando por tratamento no rosto diante de uma reação causada pelo uso excessivo de hormônios. A famosa, que passou pela transição de gênero no ano passado, deu mais detalhes sobre o procedimento de line skin em novo episódio do Reality da Maya.

Maya apareceu sem maquiagem na consulta e pediu para a médica responsável pelo tratamento esclarecer as cicatrizes em seu rosto: "Não é normal, isso é raro. Aconteceu com você por causa do hormônio que você está tomando. Você está tomando doses altíssimas de hormônio. Isso pré dispõe", explicou sobre Maya, que já fez duas sessões de aplicações de fenol no rosto.

Maya explicou que, por conta da transição, as doses altas de hormônio eram para bloquear os hormônios masculinos. A médica, por sua vez, garantiu que, em três meses, o rosto de Maya voltará ao normal. Saiba mais!

