Matteus Amaral revela motivo por trás da rinoplastia

O ex-BBB Matteus Amaral confessou verdadeira motivação por trás da cirurgia plástica que mudou seu rosto: 'Não foi nada estético'
O ex-BBB Matteus Amaral falou sobre a rinoplastia que realizou recentemente e explicou que a decisão foi motivada por questões de saúde, não apenas por estética. Em entrevista ao programa Camarote da Fofoca, exibido no Leo Dias TV, o rapaz revelou que sofreu uma lesão na infância que alterou o formato do nariz e comprometeu a função respiratória.
"Eu tive uma lesão quando era pequeno. Eu acabei tendo um acidente... andando a cavalo eu cai e bati o rosto, e aí criou um calo e ficou meio estranho", revelou. Após o Big Brother Brasil, Matteus começou a buscar soluções para o problema: "Conheci o Dr. Kleber, ele fez o diagnóstico e uma análise do que poderia ser feito, principalmente essa parte funcional".
Nos stories, Matteus já havia comentado sobre o impacto positivo da cirurgia na sua qualidade de vida. "Tô de nariz novo! Graças a Deus, a parte mais importante dessa cirurgia é a funcional, que a minha qualidade de vida vai mudar cada vez mais. Já mudou a respiração. A parte estética foi só um algo a mais", disse, revelando que sofria com desvio de septo e dificuldades respiratórias devido a uma lesão antiga.
Segundo ele, antes da cirurgia, o problema afetava especialmente os períodos mais frios do ano. "Antes, principalmente no inverno, meu nariz bloqueava e eu só respirava pela boca. Não conseguia entrar num sono profundo, acordava cansado, mesmo dormindo dez horas. Agora, se Deus quiser, não vou precisar passar por isso", completou.
Durante a entrevista, os apresentadores brincaram se a mudança no visual tinha relação com uma possível entrada em A Fazenda e questionaram se Matteus Amaral aceitaria participar do reality rural. Ele reagiu com cautela e destacou que a experiência no BBB 24 trouxe impactos positivos e desafios, e que é grato por tudo o que viveu.
"Olha, o que eu vou falar para você é uma coisa que é um pouco delicada. Eu confesso para vocês que o Big Brother para mim foi um divisor de água na minha vida, sem dúvida nenhuma. Tudo que eu tô vivendo, tanto positivamente quanto negativamente, são escolhas que a gente tem que fazer na vida", afirmou.
Mesmo assim, o ex-BBB ressaltou que não vê o momento atual como o ideal para encarar outro reality. "Quem sabe um dia? Eu nunca vou dizer nunca para reality, mas agora acho que não é o momento", completou.
