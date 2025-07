Mário Gomes realiza harmonização facial e exibe novo visual aos 72 anos

Transformação do ator Mário Gomes foi compartilhada nas redes sociais; confira a mudança

Aos 72 anos, o ator Mário Gomes decidiu renovar a aparência e realizou uma harmonização facial realizada em uma clínica de São Paulo. O resultado da transformação foi revelado no programa Fofocalizando, do SBT, nesta quinta-feira, 24.

Ícone da televisão brasileira nas décadas de 1970, 1980 e 1990, o galã apostou em um pacote completo de rejuvenescimento para suavizar marcas do tempo e realçar traços do rosto.

O procedimento incluiu aplicações de botox, laser, preenchimento labial e na região da mandíbula, além de intervenções no sulco nasolabial — popularmente conhecido como “bigode chinês” — e na área malar, as famosas maçãs do rosto. Técnicas de estímulo de colágeno também foram utilizadas para combater a flacidez e promover uma aparência mais firme e descansada.

Além das mudanças faciais, Mário Gomes aproveitou para renovar o sorriso com implantes de dentes de porcelana. “Eu achei ótimo. Fiquei muito satisfeito”, afirmou o ator, que esbanjou confiança ao exibir o novo visual.

Antes e depois de Mário Gomes

Nos comentários da publicação, os seguidores, em sua maioria, aprovaram as mudanças estéticas do ator. "Ficou perfeito", disse uma seguidora. "Rejuvenceu uns 30 anos", comentou outra. "Uma das melhores harmonizações que já vi", disse outra.

Carreira

Com mais de cinco décadas de trajetória na teledramaturgia, Mário Gomes marcou presença em grandes sucessos da TV Globo entre os anos 1970 e 1990, como Anjo Mau (1976), Guerra dos Sexos (1983) e Vereda Tropical (1984). Seu último papel na emissora foi na novela A Favorita, exibida em 2008. Na sequência, o ator migrou para a Record, onde integrou o elenco de produções como Poder Paralelo, em 2009, e Pecado Mortal, em 2013.

Em 2024, Mário Gomes precisou deixar uma casa luxuosa localizada na Joatinga, zona nobre do Rio de Janeiro, após uma ordem judicial. A residência foi leiloada para cobrir débitos trabalhistas relacionados a uma empresa do Paraná que pertence ao ator, responsável por pendências com aproximadamente 84 ex-funcionários.

