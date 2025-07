Marina Ruy Barbosa surge deslumbrante com look recortado em viagem

A atriz Marina Ruy Barbosa impressionou ao compartilhar alguns looks usados durante sua viagem em local paradisíaco; veja as fotos

A atriz Marina Ruy Barbosa impressionou os seguidores neste sábado, 12, ao compartilhar novos registros de sua viagem atual. A artista, que está curtindo uma temporada nas Ilhas Turcas e Caicos, abriu um álbum de fotos de sua estadia no local paradisíaco.

No carrossel de imagens, Marina mostrou detalhes de alguns looks usados nos últimos dias. Em um dos registros, a nova loira do pedaço aparece usando um vestido longo na cor marrom com recortes na parte do abdômen, deixando sua barriga sarada à mostra.

Em passeios diurnos, a famosa elegeu um vestido leve de alças em azul, e um minivestido justo prata. Os looks arrasadores de Marina Ruy Barbosa rapidamente ganharam diversos elogios nos comentários da publicação.

"Esse vestido marrom está um deslumbre, Marina!", declarou uma seguidora. "Simplesmente entregou tudo nos looks!", disse outra. "Absolutamente perfeita", falou uma terceira. "Além de ser extremamente linda, você é muito elegante", escreveu outra.

"Linda até na praia. Eu na praia sou confundida com um Tatuí", brincou a apresentadora Tatá Werneck. Recentemente, Marina Ruy Barbosa também impressionou o público ao dividir um registro andando a cavalo no mar.

Confira os looks de Marina Ruy Barbosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Os 30 anos de Marina Ruy Barbosa

O aniversário de 30 anos de Marina Ruy Barbosa foi celebrado em grande estilo! A atriz comemorou a chegada de seu novo ciclo de vida fora do Brasil, nas Ilhas Turcas e Caicos, ao lado de pessoas bem próximas.

Para a ocasião, a empresária do ramo da Moda escolheu um vestido de sua marca. Ela apostou em um modelo longo e todo brilhante. A artista ainda surgiu com um bolo diferente, com merengue; confira as fotos!

Leia também: Mãe de Marina Ruy Barbosa chama atenção em fotos com a atriz: 'Por isso'