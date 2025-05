Marina Ruy Barbosa está loira! Ela se despede do cabelo ruivo em transformação

A atriz Marina Ruy Barbosa deu adeus ao cabelo ruivo para aderir ao visual em tom de loiro dourado. Veja o resultado

A atriz Marina Ruy Barbosa está loira! Nesta quinta-feira, 22, a estrela se despediu do seu cabelo ruivo natural para passar por uma transformação no visual. Ela tingiu os fios pela primeira vez com tom de loiro dourado elegante .

A mudança foi feita pelo profissional Mario Henrique, embaixador global Truss Professional, e com nuances de mel e dourado para os fios da artista. A atriz contou que sentiu que era a hora de mudar seu visual. "Estou em uma das melhores fases da minha vida, perto dos 30 anos, e por isso quero aproveitar essa nova skin, viver o meu momento loira e entrar de cabeça nessa parceria como embaixadora TRUSS. Estou muito feliz", disse ela, que é embaixadora da marca.

Inclusive, ela viu a mudança como um marco em seu amadurecimento. "Sempre fui apaixonada pelo universo da beleza e principalmente dos cabelos, que no meu caso é uma parte importante da minha identidade. Hoje, mais do que uma questão de vaidade, vejo o cuidado como um ato de presença e de conexão comigo mesma", afirmou.

Marina Ruy Barbosa e a preocupação com a saúde mental

A atriz Marina Ruy Barbosa contou que a saúde mental se tornou uma prioridade em sua vida nos últimos anos. “Saúde mental se tornou uma prioridade para mim. Meu perfeccionismo e autocobrança, somados ao volume de trabalho, já causaram crises de ansiedade e pânico. Com isso, passei a fazer terapia e a ouvir mais os sinais do meu corpo. Foi transformador. Não ignoro mais os meus desconfortos, tento ser mais proativa em me cuidar”, compartilhou Marina em entrevista à revista Glamour.

Além disso, a atriz revelou que, o processo de trabalhar sua autoconfiança foi desafiador, apesar das conquistas em sua carreira. “Amadurecer enquanto mulher e descobrir quem eu sou sob o olhar do público foi e é desafiador, me forçou a trabalhar a minha autoconfiança. Sou grata pelas dores e pelas delícias, porque moldaram a pessoa que sou. E como em qualquer outro ramo de trabalho, existem os prós e os contras. No meu caso, não posso reclamar, já vivi muitos sonhos”, disse.

