Marina Ruy Barbosa arrasa no look de praia vazado e chama a atenção

Em praia fora do Brasil, Marina Ruy Barbosa arrasa ao surgir com saída de praia vazada e ostentando corpo escultural em biquíni; veja as fotos

A atriz Marina Ruy Barbosa chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 16, a ex-ruiva, que agora está loiríssima, publicou cliques curtindo uma praia em grande estilo e não passou despercebida.

Usando um look de banho vazado, a empresária do ramo da Moda esbanjou suas curvas esculturais com muita beleza e classe. Além da saída de praia toda aberta, a famosa ainda apostou em um vestido de crochê e mostrou todo seu estilo elegante.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os registros belíssimos da artista. "Perfeita", falou a esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert. "Linda demais", disseram vários fãs.

Ainda nos últimos dias, Marina Ruy Barbosa chamou a atenção ao aparecer andando a cavalo no mar. Recentemente, uma amiga da atriz postou fotos dos parabéns que a loira teve no dia de seu aniversário. O bolo feito para o momento chamou a atenção. Mais uma vez, ela escolheu um vintage cake e o tamanho gigante dele foi destaque.

Aniversário de Marina Ruy Barbosa: atriz mostra como celebrou seus 30 anos

O aniversário de Marina Ruy Barbosa foi na segunda-feira, 30, e a atriz comemorou a chegada de seus 30 anos em grande estilo. Fora do Brasil nas Ilhas Turcas e Caicos, a ex-ruiva celebrou a data com pessoas bem próximas.

Para a ocasião, a empresária do ramo da Moda escolheu um vestido de sua marca. Ela apostou em um modelo longo e todo brilhante. A artista ainda surgiu com um bolo diferente, com merengue.

"Muito obrigada por todas as mensagens de aniversário, longe do celular nos últimos dias, mas recebendo de coração todo amor, carinho e vibração... minha família, meus amigos, meus fãs e todos que pararam um momento para tornar essa data inesquecível. Eu amo vocês", disse ela na legenda sobre as felicitações que recebeu. Veja as fotos aqui!