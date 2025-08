Marília Gabriela renova o visual e aposta em nova cor de cabelo; veja o resultado

Mudanças! A apresentadora Marília Gabriela renovou o visual e impressionou ao mostrar o novo tom dos fios: 'Elegante e delicada'

Marília Gabriela está de visual novo! A jornalista e apresentadora impressionou o público na terça-feira, 5, ao surgir transformada e com uma nova cor de cabelo. O resultado foi compartilhado por Rafael Bertolucci, cabeleireiro responsável pela mudança da artista.

Marília, que estava com grande parte das madeixas em tom natural e algumas mechas loiras, aceitou a sugestão do hairstylist e apostou em um loiro dourado com fundo mais quente. No vídeo publicado pelo profissional, é possível notar o quanto a comunicadora se encantou com a mudança e aprovou o resultado final.

A postagem no perfil de Rafael Bertolucci rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas a Marília Gabriela e elogios por seu novo visual.

"Que leveza nesse vídeo é o resultado incrível", comentou uma seguidora. "Marília ainda mais maravilhosa com esse cabelo", disse outra. "Que linda! Elegante e delicada!", escreveu uma terceira. "Ficou um luxo!", declarou mais uma.

Confira o novo visual de Marília Gabriela:

Foto: Reprodução / Instagram; @rafaelbertolucci1

A aposentadoria de Marília Gabriela

Recentemente, a jornalista Marília Gabriela foi uma das convidadas do Encontro com Patrícia Poeta, da Globo. Durante a conversa, ela falou sobre sua decisão de se aposentar e contou o que tem feito em seu tempo livre. Em maio deste ano, a apresentadora — considerada uma das maiores entrevistadoras da televisão brasileira — anunciou oficialmente sua aposentadoria.

"Fazer nada é não ter horário, não ter a obrigação de estar em algum lugar às tantas horas, ou acordar a não sei que horas. Claro, o meu corpo já acostumou. Eu acordo cedo, eu faço exercícios, mas o resto do tempo é meu", ponderou.

Marília Gabriela contou que usa o tempo livre para ler, assistir TV e viajar aos Estados Unidos para visitar o filho, Christiano. "Eu escolho o que fazer. E isso é uma liberdade, eu leio, vejo coisas na TV, e gosto. Eu trabalhei a vida inteira, inteira, inteira. E não é que eu não tenha gostado, eu gostei de cada minuto da minha vida até aqui. E agora gosto de fazer nada", falou, por fim.

