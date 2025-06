Maria Padilha esbanja beleza em cliques em meio à natureza: 'Maravilhosa'

A atriz Maria Padilha arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos curtindo um momento de lazer

Maria Padilha chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste sábado, 7, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural.

A atriz está curtindo um momento de lazer no Mato Grosso do Sul e impressionou ao posar usando um biquíni azul e numa saída de praia colorida em meio a um cenário paradisíaco.

Já na legenda, ela deixou um recado. "O mundo não foi feito em alfabeto. Senão que primeiro em água e luz. Depois árvore. Manoel de Barros. Nosso Brasil. Um lindo sábado pra vocês!", escreveu Maria na publicação.

Rapidamente o post recebeu diversos elogios. "Lindíssima", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Deusa", afirmou uma fã. "Cada vez mais linda", comentou mais uma. "O tempo não passa para você, é divinamente linda", falou um admirador.

Confira:

Maria Padilha se declara ao marido em data festiva

A atriz Maria Padilha usou as redes sociais para publicar uma bela homenagem de aniversário ao marido, Brenno Meneghel, que completou mais um ano de vida. Em celebração a data especial, a artista abriu um álbum de fotos do casal registradas em diversos momentos da relação. Além de cliques atuais, Maria também selecionou imagens do começo do relacionamento, iniciado em 2014.

Na legenda da postagem, a atriz parabenizou o amado pelo aniversário e ressaltou o quanto é apaixonada por ele. "Dia dele. Que é tantos e tanto! O geminiano que sacoleja e transforma a minha vida há quase 11 anos. Meu companheiro no frio e no calor, na terra, na água, no ar e no fogo. O improvável que virou o mais provável. Meu parceiro na coragem. O meu amor, o ‘amorzinho’ do meu filho Manoel. Te desejo o que você desejar, sempre! A vida com você é sempre melhor", declarou ela. Veja a publicação!

