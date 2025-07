Marcio Garcia e a esposa impressionam com corpos sarados: 'Lindos'

Curtindo férias em Miami, nos EUA, Marcio Garcia e a esposa chamam a atenção ao exibirem corpos definidos em foto na praia

O apresentador Marcio Garcia compartilhou fotos de suas férias em família em Miami, nos EUA, e chamou a atenção ao abrir o álbum com um clique ao lado da esposa, a nutricionista Andréa Santa Rosa. Nesta terça-feira, 01, o famoso publicou os registros e impressionou os internautas.

Isso porque, o comunicador surgiu ao lado da amada em uma praia e a dupla, que cuida da saúde, não passou despercebida com seu físico sarado. Mãe dos quatro filhos do artista, a profissional de nutrição chocou mais uma vez com suas curvas bem definidas e secas.

"Um pouco do nosso final de semana em Sunny Isles. Com direito a praia, jogo do Flamengo e ainda encontramos um tempo pra rever os amigos e cuidar da saúde… Se você tem mais de 40 anos entenda que fazer exercícios, é preciso! A musculação e o aeróbio têm que estar na sua rotina. Mesmo viajando sempre encontramos um lugar e um tempo pra manter a saúde em dia, só temos que ter cuidado com a sobremesa…", contou o famoso sobre continuar com a rotina de treinos mesmo fora de casa.

É bom lembrar que Marcio Garcia e Andréa Santa Rosa são pais Pedro, de 20 anos, Nina, de 18, Felipe, de 13, e João, de 9. Os dois estão há quase 24 anos juntos e têm uma história de amor interessante, já contada por ele em uma data especial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcio Garcia : ) (@oficialmarciogarcia)

Marcio Garcia dá desconto milionário para vender mansão

Cerca de cinco meses após anunciar a venda de sua luxuosa mansão localizada no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o apresentador Marcio Garciaresolveu dar um "desconto" para tentar vender a propriedade. Inicialmente, o imóvel foi anunciado por nada menos do que US$ 50 milhões.