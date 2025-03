Mani Reggo mostra antes e depois de cirurgias plásticas no corpo

Ex de Davi Brito, a empreendedora Mani Reggo exibiu a transformação de seu corpo meses após realizar cirurgias plásticas; veja

A empreendedora Mani Reggo impressionou os seguidores na última sexta-feira, 28, ao compartilhar um registro mostrando a recente transformação no corpo. Ex-companheira de Davi Brito, do BBB 24, ela realizou algumas cirurgias plásticas em 2024 para corrigir o que a incomodava em seu físico.

Agora, já recuperada, Mani exibiu o resultado dos procedimentos estéticos. Em suas redes sociais, a empreendedora publicou um vídeo com imagens de antes e depois, exaltando o quanto está satisfeita com o resultado.

"Saudando o carnaval com um novo ciclo", escreveu ela na legenda da postagem. Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas a Mani Reggo, elogiando a mudança da moça. "Amor próprio é tudo amiga! Brilhe sempre", declarou uma seguidora.

"Ficou INCRÍVEL… Ou melhor, está ficando, parecendo vinho… a cada dia que passa, fica ainda mais bonitona", disse outra. "Você já era maravilhosa, ficou ainda mais", falou Raquele Cardozo, ex-participante do BBB 24.

Para quem não acompanhou, em novembro do ano passado, Mani decidiu colocar silicone, além de fazer remodelação do glúteo, abdominoplastia e mexer na papada. Em conversa com a CARAS Brasil, a empreendedora revelou o que a motivou a fazer os procedimentos.

"Como fui mãe aos 16 anos, o meu corpo sofreu alterações logo cedo, que só quem gera um bebê sabe das modificações corporais", explicou Mani Reggo, falando sobre a gravidez de seu único filho, Caio, de 25 anos. "A decisão veio em busca de uma mudança de vida que pudesse contemplar todos os aspectos", completou.

Confira o antes e depois de Mani Reggo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celsilene Rego (@manireggo)

Mani Reggo confessa susto com a fama

A empreendedora Mani Reggo abriu o coração sobre sua vida após se tornar conhecida. Ex-namorada de Davi Brito, campeão do BBB 24, ela prestou total apoio ao jovem durante o reality show da TV Globo e, sem esperar, acabou conquistando o coração do público.

Em entrevista ao 'Alô Alô Bahia', Mani recordou como lidou com a fama repentina nos últimos meses. Ela, que não possuía redes sociais, criou um perfil no Instagram na época do programa e hoje já conta com quase 6 milhões de seguidores; confira detalhes!

